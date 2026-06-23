Kirgisistan schlägt Landtausch mit Kasachstan vor

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Kirgisistan schlägt Landtausch mit Kasachstan vor

Die Regierung von Kirgisistan hat Kasachstan einen gegenseitigen Austausch von Landflächen mit gleichem Wert vorgeschlagen. Dies berichtete die Publikation 24.kg unter Berufung auf Askat Alaghozov, den Pressesprecher des Präsidenten von Kirgisistan.

Berichten zufolge betrifft dieses Projekt einen 800 Meter langen Straßenabschnitt im Gebiet Tokmok in der Region Tschuj. Der Pressesprecher betonte, dass bei Umsetzung dieser Initiative die Möglichkeit zur Errichtung einer neuen Autobahn entstehe. Geplant ist eine mautpflichtige Straße mit einer Gesamtlänge von etwa 150 Kilometern, die von der Almatinskaya-Straße bis zur Stadt Kemin führen soll.

Laut Askat Alaghozov sei es nicht richtig, solche Angelegenheiten zum Gegenstand politischer Debatten und verschiedener Spekulationen zu machen. Er betonte, dass solche Entscheidungen der Infrastrukturentwicklung und der Verbesserung der Transportverbindungen dienen.

Es ist anzumerken, dass es sich um den Abschnitt der Autobahn Bischkek-Norin-Torugart handelt, der entlang des Flusses Tschuj verläuft. In einigen Gebieten des Tschuj-Tals markiert genau dieser Fluss die Staatsgrenze zwischen Kirgisistan und Kasachstan.

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Demarkationsarbeiten an der Staatsgrenze zwischen Kirgisistan und Usbekistan wichtige Änderungen vorgenommen. Insbesondere wurde bekannt gegeben, dass die Dörfer Chongara und Toshtepa an Kirgisistan übergegangen sind.

Wie Askat Alaghozov, Pressesprecher des kirgisischen Präsidenten, mitteilte, leben in diesen Dörfern, die zuvor zur usbekischen Region Fergana gehörten, fast 2.500 ethnische Kirgisen. Diese Bevölkerung wird nun die Möglichkeit haben, die kirgisische Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Berichten zufolge hat die kirgisische Seite im Rahmen dieser Vereinbarung Landflächen gleicher Größe im Grenzgebiet an Usbekistan übergeben. Zudem tauschten die beiden Staaten gleichwertige Landflächen mit einer Gesamtfläche von 236 Hektar aus, um eine neue Straße zwischen den Dörfern Say und Tayan zu bauen.

KirgisistanKasachstanUsbekistanBischkekTschüi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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