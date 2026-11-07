Panik an der Wall Street: KI- und Chipmarkt stürzen an den Weltbörsen ab

Der US-Aktienmarkt verzeichnete den schwersten Einbruch der letzten Jahre. Der technologieorientierte Nasdaq Index stürzte plötzlich um 5,52 % ab, während der Industriegiganten-Index Dow Jones mehr als 1800 Punkte (-3,44 %) verlor.

Infolge dieser finanziellen Panik, die von Reuters- und CNBC-Analysten als „Börsenbrand“ bezeichnet wurde, lösten sich innerhalb weniger Stunden fast 2 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung in Luft auf.

Das „Massaker“ bei KI- und Mikrochip-Herstellern

Das Epizentrum der panischen Verkäufe während der Handelssitzung war die Branche für Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) 12,25 % brach ein und verzeichnete das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der Aufzeichnungen:

Nvidia: Die Aktien des absoluten Marktführers der KI-Revolution fielen um 9,26 % und verloren an einem Tag 374 Milliarden Dollar;

Micron, AMD und Marvell: Die Wertpapiere jedes dieser Chiphersteller verbilligten sich um 17 % ;

SanDisk: An einem einzigen Handelstag ein Rekordrückgang von 22,26 % ;

Verluste der „Glorreichen Sieben“: Die 7 größten IT-Giganten der USA verloren innerhalb weniger Handelsstunden insgesamt fast 900 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.

Der Angstindex der Wall Street (VIX) sprang mit der höchsten Rate der letzten zwei Jahre um satte über 65 % nach oben.

Warum begannen die Investoren zu flüchten?

Diese Krise entstand vor dem Hintergrund der Bekanntgabe der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen:

Gouverneurswahlen und neue Hürden: Der Sieg der Demokratischen Partei in wichtigen Bundesstaaten weckte bei Investoren Sorgen hinsichtlich ökologischer Beschränkungen. Insbesondere werden strenge Auflagen für den Bau von energieintensiven Rechenzentren erwartet, die für KI unerlässlich sind;

Krise der spekulativen Erwartungen: Finanzexperten erkannten, dass sich die rasante Expansion der KI-Technologien verlangsamen könnte, und begannen, die Risiken hastig neu zu bewerten. Viele Experten bezeichnen dies als das Platzen der künstlich aufgeblähten „KI-Blase“.

Die Auswirkungen erreichten auch die asiatischen Märkte: Flucht und neue Gefahren

Die Panik in New York breitete sich augenblicklich auf die Region Asien-Pazifik aus:

Japan: Nach den Verlusten bei High-Tech-Exporteuren stürzte der Nikkei 225 Index plötzlich um 4,01 % ab;

Taiwan: Die Aktien von TSMC, dem weltweit größten Chip-Auftragsfertiger, verbilligten sich drastisch und zogen den TWII-Index um 2,36 % nach unten;

Südkorea: Aufgrund des Kursverfalls bei Samsung Electronics und SK Hynix verlor der Kospi-Index 1,32 % .

Investoren suchen sichere Häfen:

Das aus dem Aktienmarkt abgezogene Kapital wurde umgehend in abgesicherte Vermögenswerte umgeleitet. Infolgedessen stiegen die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt – der Rohölpreis stieg um 3–4 % , während Gold und Silber den stärksten wöchentlichen Zuwachs seit Ende des Sommers verzeichnen.