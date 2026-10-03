Frau, die über 76 kg abgenommen hat, spricht über Veränderungen in ihrem Leben

Die 28-jährige britische Content-Creatorin Christie berichtete von großen Veränderungen in ihrem Leben, nachdem sie ihr Gewicht um über 12 Stones, also fast 76 Kilogramm, reduziert hatte. Sie betonte, dass einige Männer, die sie zuvor ignoriert hatten, sie nun um Dates bitten und sich auch das Verhalten von Fremden ihr gegenüber geändert habe.

Als Christie ihr Höchstgewicht von 28 Stones und 8 Pfund erreichte, trug sie Kleidergröße 54 (UK 26). Während ihrer Nachtschichten bestellte sie große Portionen Fertiggerichte und vermied es sogar, die zehnminütige Strecke zur Bushaltestelle zu Fuß zu gehen. Im Flugzeug benötigte sie eine Gurtverlängerung.

Nachdem Ärzte ihr mitgeteilt hatten, dass sie bei ihrem damaligen Lebensstil möglicherweise nicht älter als 40 Jahre werden würde, beschloss Christie, ihr Leben zu ändern. Zunächst verlor sie durch natürliche Methoden etwa 10 Stones, und als der Prozess ins Stocken geriet, nutzte sie Abnehmspritzen.

Sie gab an, dass sie derzeit etwa 15 Stones und 13 Pfund wiegt und Kleidergröße 44/46 (UK 16/18) trägt.

„Ich merke, dass die Leute mich jetzt mit viel mehr Respekt und Freundlichkeit behandeln. Sie ignorieren mich nicht mehr wie früher. Das ist mir sehr deutlich aufgefallen“, sagte Christie.

Besonders bei der Partnersuche bemerkte sie Veränderungen. Einige Männer, die sie bereits kannte, zeigten nun nach ihrer körperlichen Veränderung Interesse daran, eine Beziehung mit ihr aufzubauen.

Christie hatte schon seit ihrer Kindheit mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Mit 9 Jahren nahm sie an Weight-Watchers-Kursen für übergewichtige Kinder teil. Später probierte sie Slimming World, Keto sowie Suppen- und Grapefruit-Diäten aus.

Sie leidet am polyzystischen Ovar-Syndrom (PCOS) und bei ihr wurde kürzlich ADHS diagnostiziert. Christie erklärte, dass ihr dieses Wissen geholfen habe, ihre früheren Essgewohnheiten besser zu verstehen.

Zu ihrem Höchstgewicht aß sie oft aus Langeweile oder zur emotionalen Bewältigung. Ihre Ernährung bestand hauptsächlich aus Pizza, chinesischem Essen, Schokolade, Chips, Süßigkeiten, großen Portionen Kebab und Pommes frites.

Ihr Gewicht beeinflusste ihren Alltag massiv. Sie mied Treppen, mochte keine langen Spaziergänge und konnte in Freizeitparks bestimmte Fahrgeschäfte nicht nutzen, da die Sicherheitsvorrichtungen nicht passten. Im Flugzeug war sie auf eine Gurtverlängerung angewiesen.

Bei Untersuchungen wurde eine Fettleber festgestellt. Christie wurde eine Magenverkleinerung empfohlen und sie absolvierte eine Vorbereitungstherapie, entschied sich jedoch gegen die Operation und wollte es noch einmal aus eigener Kraft versuchen.

Durch Keto verlor sie zunächst fast zwei Stones, stellte dann auf eine gesündere und ausgewogenere Ernährung um. Sie ging mehr zu Fuß, kochte mit ihrer Familie zu Hause gesündere Gerichte und steigerte ihre tägliche Aktivität nach ihrem Umzug nach Toronto weiter.

Die spätere Nutzung von Abnehmspritzen stieß bei einigen ihrer Follower auf Kritik. Christie entgegnete, dass sie 10 Stones aus eigener Kraft verloren habe und nach einem Gewichtsstillstand zusätzliche Unterstützung benötigt habe.

Sie betonte, dass sie in den sozialen Medien immer noch mit negativen Kommentaren konfrontiert werde, die unterstützenden Nachrichten jedoch bei weitem überwiegen würden.

Christie sagte, dass es nicht leicht gewesen sei, die Veränderung ihres Aussehens zu akzeptieren. Manchmal greife sie immer noch zu Kleidung in ihrer alten Größe und merke erst später, dass diese ihr nicht mehr passt.

Christie, die heute in Bournemouth lebt, geht so viel wie möglich zu Fuß, schwimmt und versucht, sich ausgewogen zu ernähren. Gleichzeitig verbietet sie sich ihre Lieblingsspeisen nicht komplett.

Seit 2021 dokumentiert sie ihren Veränderungsprozess in den sozialen Medien. Für Christie ist das größte Ergebnis nicht der Gewichtsverlust selbst, sondern die Tatsache, dass sie ihr Leben grundlegend ändern konnte.

„Ich habe 10 Stones abgenommen, als ich weit weg von meiner Familie war. Ich musste mein Leben komplett umkrempeln. Ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe“, sagte sie.