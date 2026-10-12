Fliegendes Schwein lässt chinesisches Dorf über 10 Stunden im Dunkeln

In der chinesischen Provinz Sichuan stieß ein Landwirt, der versuchte, ein lebendes Schwein mit einer ferngesteuerten Drohne zu transportieren, auf unerwartete Probleme. Das Fluggerät verfing sich in Hochspannungsleitungen. Infolgedessen hing das Schwein nicht nur stundenlang in der Luft, sondern das gesamte Dorf blieb ohne Stromversorgung.

Ein solches Ereignis passiert nicht jeden Tag. Doch dieser Vorfall war kein Scherz, sondern zeigte, dass die ungewöhnliche Transportmethode des Landwirts zu einem ernsten Problem wurde.

Landwirt beschloss, Schweine mit einer Drohne zu transportieren

Der Vorfall verdeutlichte erneut die unerwarteten Folgen des Einsatzes moderner Technologien. Der Landwirt, den man als „modernen Hirten“ bezeichnen könnte, hatte sich eine einzigartige Methode ausgedacht, um seine Schweine zum nahegelegenen Schlachthof zu bringen.

Seiner Meinung nach war das Verladen der Tiere auf Lastwagen zeitaufwendig, mühsam und unpraktisch. Deshalb beschloss der Landwirt, die Schweine an eine große, ferngesteuerte Drohne zu binden und sie auf dem Luftweg zum Schlachthof zu befördern.

Auf den ersten Blick schien diese Methode ein bequemer Weg zu sein, Zeit und Geld zu sparen. Doch der Plan des Landwirts funktionierte nicht wie erwartet.

Als die Drohne ihren ersten Flug in Richtung Schlachthof antrat, verfing sie sich in Hochspannungsleitungen. Infolgedessen hing das an das Gerät gebundene Schwein mehrere Stunden lang in der Luft. Das schwerwiegendste Problem war jedoch, dass der Vorfall zu einem Stromausfall im gesamten Dorf führte.

12 Personen wurden zur Wiederherstellung der Stromversorgung eingesetzt

Der Landwirt, der versuchte, die Drohne von den Stromleitungen zu befreien, konnte das Problem nicht alleine lösen. Schließlich war er gezwungen, sich an das für die Stromversorgung zuständige Unternehmen zu wenden und um Hilfe durch Fachkräfte zu bitten.

Zwölf Spezialisten wurden entsandt, um die Stromversorgung des Dorfes wiederherzustellen. Sie arbeiteten über zehn Stunden lang an der Reparatur der Stromleitungen in der Region.

Ersten Schätzungen zufolge beliefen sich die Kosten für die Behebung der Schäden am Stromnetz und die Reparaturarbeiten auf etwa 10.000 Yuan, also rund 1.400 US-Dollar.

So brachte das Experiment, das eigentlich Zeit und Kosten sparen sollte, dem Landwirt zusätzliche Sorgen und finanzielle Verluste ein. Zudem blieb die gesamte Dorfbevölkerung für lange Zeit ohne Strom.

Die Ausrede des Landwirts befreite ihn nicht von der Verantwortung

Der Landwirt erklärte den Mitarbeitern des Stromunternehmens, dass schlechte Sichtverhältnisse aufgrund der Wetterbedingungen dazu geführt hätten, dass sich die Drohne in den Leitungen verfangen habe.

Diese Erklärung reichte jedoch nicht aus, um ihn von der Verantwortung zu entbinden. Untersuchungen nach dem Vorfall ergaben, dass der Landwirt die Drohne in einem verbotenen Gebiet fliegen ließ und das Gerät zudem überladen hatte.

Dieser Fall zeigte, dass beim Einsatz von Drohnen nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch Flugregeln und Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden müssen.

Einsatz von Drohnen in Bergregionen nimmt zu

Der Landwirt aus Sichuan rechtfertigte sein Handeln damit, dass der Transport von Schweinen mit Fahrzeugen aufgrund des bergigen Geländes der Region sehr schwierig sei. Er betonte, dass man durch den Einsatz einer Drohne viel Zeit und Geld hätte sparen können.

Tatsächlich berichteten chinesische Medien, dass landwirtschaftliche Drohnen in den bergigen Regionen des Landes zunehmend für den Transport lebender Tiere eingesetzt werden.

Solche Technologien könnten Transportaufgaben in schwer zugänglichen Gebieten erleichtern. Dieser Vorfall hat jedoch gezeigt, wie wichtig es ist, bei der Einführung neuer Methoden Sicherheitsvorschriften einzuhalten und die Leistungsfähigkeit der Geräte korrekt einzuschätzen.

Der Plan des Landwirts, das Schwein auf dem Luftweg zu transportieren, endete in einem ungewöhnlichen Vorfall, der das gesamte Dorf ohne Strom ließ. Die Methode, die eigentlich Zeit sparen sollte, führte zu zusätzlichen Kosten, langwierigen Reparaturarbeiten und unerwarteten Problemen.