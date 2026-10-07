Goldene Nacktstatue von Trump im Europäischen Parlament ausgestellt

·14·Welt
Goldene Nacktstatue von Trump im Europäischen Parlament ausgestellt

Im Gebäude des Europäischen Parlaments im französischen Straßburg wurde eine ungewöhnliche Statue von US-Präsident Donald Trump ausgestellt. Das satirische Werk zeigt einen nackten Trump, der auf den Schultern einer anderen Person sitzt.

Das Werk mit dem Titel „Orange Plague“ (Orange Pest) wurde von dem dänischen Bildhauer Jens Galschiøt geschaffen, der auch als „König der Ungerechtigkeit“ bekannt ist.

Die fast 2,5 Meter hohe Statue ist angeblich mit 23-karätigem Gold überzogen. Sie zeigt Trump mit einem langen Golfschläger in der Hand. Das Werk ist in einem stark frequentierten Bereich ausgestellt, der die beiden Gebäude des Europäischen Parlaments verbindet.

Die Initiative, die Statue im Europäischen Parlament auszustellen, wurde von dem dänischen Europaabgeordneten Per Clausen ergriffen. Die Ausstellung soll bis zum 8. Oktober laufen.

Der Autor betont, dass es sich bei dem Werk um eine politische Satire handelt, die Trumps Politik und seine Haltung zum Klimawandel kritisiert. Galschiøt erklärte, er sehe Trump als eines der Hindernisse im Kampf gegen die Klimakrise.

Bisher hat Donald Trump selbst nicht auf die Statue reagiert. Das Werk wurde zuvor bereits bei anderen internationalen Veranstaltungen gezeigt, darunter auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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