Koffer voller Dollar in Kasachstan gefunden: Leiter zweier großer Staatsunternehmen festgenommen

In der Nähe des Wohnkomplexes „Atlant-6“ in der kasachischen Hauptstadt Astana wurden Koffer voller Dollarscheine gefunden. Vor diesem Hintergrund wurde bekannt, dass die Leiter der großen staatlichen Unternehmen des Landes – des Staatsfonds „Samruk-Kazyna“ und der Bahngesellschaft „Qazaqstan Temir Zholy“ – festgenommen wurden.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen eine große Menge an Dollarscheinen, die auf dem Boden verstreut liegen. Berichten zufolge wurde das Geld in der Nähe eines Wohnkomplexes in der Kunajew-Straße im Bezirk Jessil in Astana entdeckt. Polizeibeamte trafen am Fundort ein.

Einigen Berichten zufolge wurden die Koffer aus einem Fenster einer Wohnung im Gebäude geworfen. Woher das Geld stammt, wie hoch die Summe ist und wem es gehört, ist jedoch noch unklar.

Das kasachische Komitee für Nationale Sicherheit teilte mit, dass der Antikorruptionsdienst am 11. November den Vorstandsvorsitzenden von „Samruk-Kazyna“, Nurlan Schakupow, und den Vorstandsvorsitzenden von „Qazaqstan Temir Zholy“, Jelschas Otinschijew, sowie weitere Personen festgenommen hat. Sie werden verdächtigt, Korruptionsdelikte begangen zu haben.

Die Behörde teilte mit, dass derzeit Ermittlungen laufen, um alle Umstände des Falles zu klären. Aus Gründen der Geheimhaltung der Ermittlungen wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

Zuvor gab es Medienberichte, wonach Otinschijew in der „Tanjir“-Lounge-Bar in Astana von Mitarbeitern des Komitees für Nationale Sicherheit festgenommen wurde. Einige Publikationen schrieben unter Berufung auf Quellen, dass die Führungskräfte verdächtigt werden, versucht zu haben, Bestechungsgelder anzunehmen. Die offizielle Behörde hat den genauen Inhalt des Verdachts jedoch nicht offengelegt.

Der Staatsfonds „Samruk-Kazyna“ verwaltet die größten staatlichen Vermögenswerte Kasachstans in den Bereichen Öl und Gas, Transport, Energie und Telekommunikation. Nurlan Schakupow leitete den Fonds seit 2023.

Jelschas Otinschijew wurde im Juli 2026 zum Vorstandsvorsitzenden der nationalen Bahngesellschaft „Qazaqstan Temir Zholy“ ernannt.

Bisher wurde offiziell nicht bestätigt, dass das gefundene Geld und die Festnahme der beiden Führungskräfte miteinander in Verbindung stehen.