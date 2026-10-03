Tochter von Güllü soll ihre Mutter aus dem Fenster gestoßen haben

Im Prozess um den Tod der türkischen Sängerin Güllü sind neue Details bekannt geworden. Sultan Nur Ulu, eine Freundin ihrer Tochter Tuğyan Ülkem Gülter, hat vor Gericht über den Vorfall ausgesagt, bei dem die Sängerin aus dem Fenster stürzte. Die Staatsanwaltschaft forderte für Gülter eine lebenslange Haftstrafe mit erschwerten Bedingungen.

Die 52-jährige Gül Tut, bekannt unter dem Namen „Güllü“, starb am 26. September 2025 nach einem Sturz aus dem sechsten Stock ihres Hauses im Bezirk Çınarcık in der Provinz Yalova. Ihre Tochter Tuğyan Ülkem Gülter befindet sich im Zusammenhang mit ihrem Tod in Untersuchungshaft. Vor Gericht erklärte sie, sich nicht schuldig zu bekennen.

Gülter gab an, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls mit ihrer Freundin Sultan Nur Ulu zusammen war. Sie behauptete, ihre Mutter habe das Zimmer betreten, und als sie sich kurz abgewandt habe, habe sie ein lautes Geräusch gehört. Gülter betonte, sie habe den Sturz ihrer Mutter nicht gesehen.

Sultan Nur Ulu machte jedoch vor Gericht eine andere Aussage. Sie gab an, gesehen zu haben, wie Gülter ihre Mutter aus dem Fenster stieß, und behauptete dies,. Ihren Angaben zufolge habe Gülter sie nach dem Vorfall aufgefordert, sich zu beeilen.

Die Zeugin erklärte zudem, dass sie zunächst andere Angaben zum Vorfall gemacht habe, dies jedoch später aus Angst getan habe. Gülter wiederum behauptete, ihre Freundin habe unter Druck ausgesagt.

Während des Prozesses sagten auch weitere Zeugen aus. Insbesondere wurden in einigen Aussagen Behauptungen über die Beziehung von Tuğyan zu ihrer Mutter und über Äußerungen vor dem Vorfall aufgestellt. Diese Informationen gehören zu den Beweismitteln, die vor Gericht geprüft werden.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Tuğyan Ülkem Gülter des „vorsätzlichen und geplanten Mordes an einem nahen Verwandten“ und forderte eine lebenslange Haftstrafe mit erschwerten Bedingungen. Das Gericht entschied, dass sie weiterhin in Haft bleibt. Die nächste Anhörung wurde auf den 9. Oktober verschoben.

Der Prozess um den Tod von Güllü dauert derzeit an, ein endgültiges Urteil steht noch aus.