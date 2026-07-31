Lieferung durch Yandex-Roboter-Kuriere in Astana gestartet

·41·Technologie
Lieferung durch Yandex-Roboter-Kuriere in Astana gestartet

Ein neuer Dienst zur autonomen Lieferung von Bestellungen für Stadtbewohner wurde in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, im Testmodus gestartet. Nach Angaben des Ministeriums für Künstliche Intelligenz und digitale Entwicklung der Republik Kasachstan wird dieses Projekt gemeinsam von der Stadtverwaltung, der Polizeibehörde der Stadt Taschkent, der Aktiengesellschaft Astana Innovations und Yandex Qazaqstan umgesetzt. Dies berichtete Ixbt.com .

In der aktuellen Phase haben die Bewohner des zentralen Bezirks Yesil der Hauptstadt die Möglichkeit, den Roboter-Kurier-Lieferdienst im Bereich Lavka der Yandex Go App kostenlos zu nutzen. Wenn die angegebene Adresse in der Testprojektzone liegt, können Benutzer bei der Bestellung zwischen einem regulären Kurier und einem automatisierten Lieferroboter wählen.

Autonome Navigation und Sicherheit

Laut ixbt.com erstellen moderne autonome Geräte ihre Routen eigenständig und analysieren die Umgebung tiefgehend mithilfe fortschrittlicher Navigationssysteme, Computer-Vision-Technologien und Objekterkennungsfunktionen. Diese Technologien ermöglichen es den Robotern, verschiedene Hindernisse auf der Straße erfolgreich zu umgehen, Fußgängern Vorrang zu gewähren, bei Bedarf die Geschwindigkeit zu reduzieren und sicher anzuhalten.

Die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit der in Astana getesteten Roboter-Kuriere beträgt etwa 6 km/h. Benutzer können die Bewegungsbahn dieser intelligenten Maschinen in Echtzeit über die App verfolgen. Sobald das Fahrzeug am Ziel ankommt, öffnet der Kunde das Frachtfach über das Smartphone und nimmt seine Bestellung entgegen.

Ausweitung des Servicegebiets

Experten zufolge dient die Einführung automatisierter Kurierdienste der Optimierung von Logistikprozessen und der Steigerung der Geschwindigkeit in der Stadt. Vertreter des Ministeriums wiesen darauf hin, dass die Servicegebiete je nach Projektentwicklung schrittweise erweitert werden.

Insbesondere wird erwartet, dass in naher Zukunft auch die Bewohner des Bezirks Nura die Möglichkeit erhalten, Bestellungen über diese Lieferroboter zu erhalten. Zur Erinnerung: Zuvor wurde berichtet, dass Yandex-Roboter-Kuriere auch im Zentrum von Almaty erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen hatten.

YandexAstanaRoboter-KurierAutomatisierungKasachstan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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