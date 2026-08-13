Berühmter Roboter kündigt Hochzeit in Dubai an

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Berühmter Roboter kündigt Hochzeit in Dubai an

Ein humanoider Roboter, der in Dubai für seine unterhaltsamen und einzigartigen Social-Media-Videos bekannt ist Bo Sunayda kündigte überraschend seine Hochzeit an. Die Nachricht stieß bei Social-Media-Nutzern auf großes Interesse.

Die Hochzeitsnachricht wurde auf der offiziellen Social-Media-Seite des Roboters veröffentlicht, zusammen mit mehreren Fotos von der Zeremonie. Auf den Bildern war zu sehen, wie Bo Sunayda eine Hochzeitszeremonie mit einem weiteren Roboter – Moza – abhielt.

Das Unternehmen hinter dem Roboter betonte jedoch ausdrücklich, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine echte Eheschließung handelte. Die Zeremonie wurde weder als rechtliche noch als religiöse Ehe registriert, sondern eigens als Social-Media-Inhalt inszeniert.

Wie wurde der Roboter berühmt?

Bo Sunayda wurde von der SS Lootah Group entwickelt; seine Grundlage bildet der Unitree G1 Humanoide Roboter, der ursprünglich für Forschungs- und Bildungszwecke entwickelt wurde.

Der Roboter ist in letzter Zeit in den sozialen Medien sehr populär geworden und hat mit verschiedenen Videos die Aufmerksamkeit zahlreicher Nutzer gewonnen. Er präsentiert die nationale Kultur, Bräuche und Traditionen der VAE.

Bo Sunayda nimmt außerdem an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teil und zeigt dabei die Verbindung moderner Robotik mit der lokalen Kultur.

Daher wurde auch die inszenierte „Hochzeit“ mit Moza zu einem besonderen Inhalt, der in den sozialen Medien ungewöhnlich großes Interesse weckte.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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