Ukrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in Deutschland

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Ukrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in Deutschland

Einige ukrainische Soldaten, die in Deutschland militärisch ausgebildet werden, haben eigenmächtig Ausbildungszentren verlassen und sind nicht zu ihren Einheiten zurückgekehrt. Darüber berichtete Die Zeit.

Den Angaben zufolge könnte die Zahl solcher Fälle höher sein, als von den deutschen Behörden bestätigt wurde.

Rund 80 Fälle in Sachsen-Anhalt

Nach Angaben der Zeit allein im Bundesland Sachsen-Anhalt haben rund 80 ukrainische Soldaten ihre Ausbildungsstätte eigenmächtig verlassen.

Die Zeitung schreibt, dass die Zahl der Soldaten, die in ganz Deutschland mit solchen Fällen in Verbindung stehen, bei mehreren Hundert liegen könnte.

Rund 29.000 ukrainische Soldaten wurden in Deutschland ausgebildet

Seit 2022 werden in Deutschland umfangreiche Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten durchgeführt.

Kennzahl

Angabe

Ausgebildete Soldaten

Rund 29.000

Ausbildungsstätten

Rund 60

Gemeldete Fälle

In ganz Deutschland möglicherweise mehrere Hundert

In Sachsen-Anhalt

Rund 80

Das deutsche Verteidigungsministerium bestätigte, dass es Fälle gibt, in denen Soldaten ihre Ausbildungsstätten unbefugt verlassen. Zugleich hieß es, dass auf Landesebene keine einheitliche Statistik dazu geführt werde.

Einige Soldaten könnten in Deutschland bleiben

Die Zeit weist darauf hin, dass einige ukrainische Soldaten, die ihre Ausbildungsstätte verlassen haben, möglicherweise versuchen könnten, in Deutschland zu bleiben.

Unter anderem könnten sie erwägen, Asyl zu beantragen. Um in Deutschland einen Schutzstatus zu erhalten, muss der Antragsteller jedoch begründen, dass ihm bei einer Rückkehr in seine Heimat Verfolgung oder eine ernsthafte Bedrohung drohen würde.

Der Fall ist auch für die Ukraine ein ernstes Problem

Dass ukrainische Soldaten ihre Ausbildung in Deutschland eigenmächtig abbrechen, könnte nicht nur für die deutschen Ausbildungsprogramme, sondern auch für die ukrainische Armee zum Problem werden.

Insbesondere angesichts der erheblichen Ressourcen, die Deutschland in die Ausbildung militärischer Fachkräfte investiert, werfen Fälle, in denen Soldaten ihre Einheit nicht nach Abschluss der Ausbildung wieder aufsuchen, Fragen zur Wirksamkeit des Programms auf.

DeutschlandUkraineDie Zeit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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