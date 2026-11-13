Soldat, der beide Hände und sein Augenlicht verlor, passt sich wieder an das Leben an

Der ukrainische Soldat Oleksandr Pylypets verlor bei einem russischen Drohnenangriff beide Hände und sein Augenlicht. Er erlitt zudem schwere Gesichtsverletzungen. Nach mehr als anderthalb Monaten im künstlichen Koma hat Oleksandr einen langen Genesungsprozess begonnen. Mit der Unterstützung seiner Frau und seiner Kinder lernt er, in ein eigenständiges Leben zurückzukehren. Dies berichtete der ukrainische Dienst von Radio Liberty.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober 2025 in der Region Donezk. Oleksandr war mit einem Kameraden in einem Fahrzeug unterwegs, als ihre Karosse von einer FPV-Drohne getroffen wurde. Seine Frau Iryna erhielt die schwere Nachricht am nächsten Tag und begab sich sofort in das Krankenhaus, in dem ihr Mann behandelt wurde.

Oleksandrs Verletzungen waren äußerst schwer. Ein Großteil der Knochen und des Weichgewebes in seinem Gesicht wurde zerstört, und er verlor das Augenlicht auf beiden Augen. Auch seine Hände wurden schwer verletzt: Seine linke Hand wurde amputiert, und obwohl an der rechten Hand einige Finger erhalten blieben, sind diese nicht mehr funktionsfähig.

Die Ärzte führten mehrere Operationen durch, um sein Leben zu retten. Oleksandr lag anderthalb Monate im künstlichen Koma. Während dieser Zeit wich seine Frau Iryna nicht von seiner Seite, sprach jeden Tag mit ihm und stellte sich ihm immer wieder vor.

Derzeit lernt Oleksandr einfache Bewegungen des täglichen Lebens neu. Er übt, sich selbstständig anzuziehen, zu waschen, die Zähne zu putzen und mithilfe spezieller Software ein Telefon zu bedienen. Sprachsteuerungstechnologien helfen ihm dabei, Anrufe zu tätigen, auf Nachrichten zu antworten und Informationen aus dem Internet zu finden.

Auch seine Frau lernt Fähigkeiten, um ihn zu begleiten und ihn in seinem Alltag zu unterstützen. Der Rehabilitationsprozess ist für die Familie nicht einfach. Dennoch versuchen sie gemeinsam, sich an ihr neues Leben anzupassen.

Oleksandrs Genesung dauert noch an. Er benötigt Prothesen, weitere medizinische Behandlungen und Rehabilitation. Trotz alledem kämpft er darum, sein Leben an der Seite seiner Frau und seiner Kinder neu aufzubauen.