Eine Frau, die ihre Tochter verlor, wurde zur Mutter von 800 Waisenmädchen

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Eine Frau, die ihre Tochter verlor, wurde zur Mutter von 800 Waisenmädchen

Die Inderin Dr. Sarojini Agarwal verlor vor fast 40 Jahren ihre achtjährige Tochter Manisha bei einem Verkehrsunfall in Lucknow. Die Frau, die tief um den Tod ihres Kindes trauerte, beschloss mit der Zeit, anderen Mädchen zu helfen, die mütterliche Liebe brauchten.

Sie investierte das gesamte Geld aus ihren Geschichten, Gedichten und Romanen in die Gründung eines Zufluchtsortes für Waisenmädchen. 1985 eröffnete sie in ihrem Drei-Zimmer-Haus die Einrichtung namens Manisha Mandir. Zunächst wurden dort Mädchen aufgenommen, die ihre Mutter verloren hatten, behindert waren oder in schwierigen Verhältnissen lebten. Später fanden auch obdachlose, ausgesetzte und aus Bordellen gerettete Mädchen dort ein Zuhause.

Eine Frau in einem blauen Sari füttert eines der Kinder, die in einer Reihe sitzen.

Sarojini legt besonderen Wert auf die Bildung der Mädchen. In der Einrichtung wurden eine Bibliothek, ein Computerraum, Handwerkskurse und Sportplätze eingerichtet. Unter ihren Schützlingen befinden sich Bankangestellte, Lehrerinnen und Schulleiterinnen.

Seit 1985 hat die Frau für fast 800 Waisenmädchen gesorgt. Viele von ihnen kehren nach dem Erwachsenwerden in die Einrichtung zurück, um anderen Mädchen zu helfen.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hilft Sarojini weiterhin ausgesetzten Kindern. Sie sagt, dass sie in jedem Waisenmädchen ihre eigene Tochter Manisha sieht und versucht, auf diese Weise ihr Andenken zu bewahren.

Sarojini AgarwalManisha MandirLucknowWaisenmädchenIndien
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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