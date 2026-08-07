Das renommierte Magazin Vogue hat angekündigt, seine große Veranstaltung Vogue World im kommenden Jahr in San Francisco abzuhalten. Die Entscheidung gilt als ein weiterer deutlicher Beleg dafür, dass Tech-Milliardäre und führende Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley zu zentralen Figuren der modernen Modewelt werden. Techcrunch.com berichtet .

Laut Anna Wintour, Chefredakteurin der Vogue, hat sich das Magazin schon immer zum Ziel gesetzt, Städte zu würdigen, und San Francisco sei ein einzigartiger Ort. Ihren Worten zufolge ist die Stadt ein Ort, an dem unterschiedliche Gemeinschaften friedlich zusammenleben, Kunst und Kreativität geschätzt werden und man keine Angst vor Veränderungen hat. Zudem wurde die Geschichte der Stadt im Bereich Innovation sowie ihr Einsatz für den Schutz ihrer Werte besonders hervorgehoben.

Die Geheimnisse von Mode und Technologie

Laut ixbt.com kam die Ankündigung nicht überraschend. Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, Anna Wintour habe sich mit dem Bürgermeister von San Francisco, Daniel Lurie, getroffen. Im vergangenen Jahr hat Wintour zunehmend die Nähe zu einigen der mächtigsten Vertreter der Technikwelt gesucht. Bei der diesjährigen Met Gala traten unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sanchez als Hauptsponsoren auf.

Auch Google-Mitgründer Sergey Brin und Meta-Chef Mark Zuckerberg wurden bei der Veranstaltung gesehen. OpenAI, Meta und Snap kauften jeweils eigene Tische für 350.000 Dollar. Zwar hatten bereits zuvor Marken wie Apple und TikTok teilgenommen, doch aufgrund des Ausmaßes der diesjährigen Technologiepräsenz wurde die Met Gala von einigen Quellen zu Recht als „Techno-Gala“ bezeichnet.

Die kulturelle Anerkennung der Milliardäre

Im vergangenen Jahr setzte Vogue Lauren Sanchez, die Ehefrau des Amazon-Gründers Jeff Bezos, auf das Cover seines Magazins. Die Modewelt wertete dies nicht nur als Anerkennung ihres persönlichen Erfolgs, sondern auch als offizielle kulturelle Anerkennung der gesamten Tech-Elite. Obwohl Bezos und Sanchez in Florida leben und der Hauptsitz von Amazon in Seattle liegt, ist keine andere Stadt der Welt so eng mit der Technologiebranche San Franciscos verbunden.

Die Vogue-World-Veranstaltung, die zuvor in großen Modemetropolen wie New York, London, Paris und Mailand stattfand, zieht nun in ein Zentrum für AI und Technologie. Experten bewerten diesen Schritt aus geschäftlicher Sicht als klugen Schachzug. Er unterstützt nicht nur San Franciscos kreatives Ökosystem, sondern hilft dem Magazin auch, zeitgemäß und relevant zu bleiben.