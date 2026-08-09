Riesiger See-Elefant, der auf der Straße lag, wird zum Internetstar

Ein in Tasmanien, Australien, lebender Südlicher See-Elefant namens Neil hat erneut die Aufmerksamkeit des Internets auf sich gezogen. Das fast eine Tonne schwere Meerestier verblüfft Einheimische und Nutzer sozialer Netzwerke mit seinem ungewöhnlichen Verhalten.

Der fünfjährige Neil kommt zweimal im Jahr in den Süden Tasmaniens. Nachdem er sich mehrere Monate im Meer ernährt hat, kehrt er zum Ausruhen an die Küste zurück. Doch seine Gewohnheiten an Land beschränken sich nicht auf gewöhnliches Ausruhen.

Neil legt sich manchmal mitten auf die Straße und bringt den Verkehr zum Stillstand. In einigen Fällen hat er Absperrungen und Verkehrsschilder umgeworfen und dabei die Infrastruktur in der Umgebung beschädigt. Deshalb verbreiten sich Videos seiner Aktionen in den sozialen Netzwerken äußerst schnell.