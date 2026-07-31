Wo ist Madschtaba Chamenei? USA und Israel suchen nach ihm

Es wird berichtet, dass US-amerikanische und israelische Geheimdienste eine gemeinsame Suche durchführen, um den Aufenthaltsort von Irans oberstem Führer Madschtaba Chamenei zu ermitteln. Dies berichtete The Times unter Berufung auf Quellen der Zeitung.

Dem Bericht zufolge spielt Madschtaba Chamenei, obwohl er seit langem nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, weiterhin eine wichtige Rolle im militärischen und strategischen Entscheidungsprozess des Iran. Es heißt, dass das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) bestimmte Entscheidungen über militärische Operationen nicht ohne seine Zustimmung umsetzt. Während einige Mitglieder der Geheimdienstgemeinschaft vermuten, dass er tot sein könnte, besteht die IRGC darauf, dass Madschtaba Chamenei am Leben ist.

In dem Bericht wird angemerkt, dass der israelische Geheimdienst Mossad versucht herauszufinden, ob Chamenei am Leben ist und wo genau er sich versteckt. Quellen zufolge hat er seit etwa 150 Tagen kein Telefon benutzt, war nicht mit einem Computer verbunden und versteckt sich in einem geheimen Unterschlupf.

„Madschtaba benutzt vielleicht kein Telefon, aber er hat andere Kommunikationsmittel, wie den Austausch von Nachrichten über kleine Zettel“, sagte Rami Igra, ehemaliger Leiter einer Mossad-Abteilung.

Er wies darauf hin, dass die iranische Führung ein mehrstufiges Kuriernetzwerk nutzt, um Nachrichten an den obersten Führer zu überbringen. In einem solchen System gibt jede Person die Nachricht an die nächste weiter, ohne deren Inhalt zu kennen. Laut Igra besteht der praktischste Weg, Chamenei zu erreichen, darin, einen Agenten anzuwerben, der ihm nahesteht.

Er wies jedoch auch darauf hin, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe sei, da Personen, die dem obersten Führer im Iran nahestehen, streng kontrolliert werden und wahrscheinlich nur zwei oder drei Mitglieder der IRGC wissen, wie man Kontakt zu ihm aufnimmt.

Der ehemalige Mossad-Oberstleutnant Avner Avraham äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema und erklärte, dass selbst wenn Chamenei eine Sprachnachricht an die Öffentlichkeit richtet, dies die Bestimmung seines Standorts erleichtern könnte.

„Über eine Audiodatei ist es möglich, Informationen über das für die Aufnahme verwendete Gerät, technische Merkmale und in einigen Fällen sogar über den Standort zu erhalten“, sagte er.

Gleichzeitig erklärte ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Beamter, dass Madschtaba Chamenei nach dem Tod von Ali Chamenei bei Luftangriffen Ende Februar noch größere Aufmerksamkeit auf seine persönliche Sicherheit richte.

Die amerikanische Quelle der Zeitung betonte, dass der Iran in den letzten vierzig Jahren ein geschlossenes Land für ausländische Geheimdienste war, und bewertete die Fähigkeiten des US-Geheimdienstes vorsichtig. Seiner Ansicht nach sind die israelischen Geheimdienstressourcen zwar relativ begrenzt, arbeiten aber in bestimmten Bereichen wesentlich effektiver.

Der Quelle zufolge werden die USA und Israel sehr komplexe politische und militärische Entscheidungen über die nächsten Schritte treffen müssen, sobald die Geheimdienste den genauen Aufenthaltsort von Madschtaba Chamenei ermitteln.

Obwohl in den letzten Monaten keine Video- oder Audionachrichten von Madschtaba Chamenei verbreitet wurden, wurden in seinem Namen X mehrere Nachrichten im sozialen Netzwerk veröffentlicht. Diese Aufrufe wurden auch von iranischen staatlichen Nachrichtenagenturen verbreitet.

Insbesondere wurde im Juli auf seiner X-Seite eine Erklärung veröffentlicht, wonach das vom US-Präsidenten Donald Trump unterzeichnete Memorandum of Understanding „keinerlei Wert“ habe, und die USA wurden als „Großer Satan“ bezeichnet. Im Juni war auf demselben Konto bereits eine Meldung über die Billigung dieses Memorandums erschienen.

Er nahm nicht einmal an der Beerdigung seines Vaters teil

Am 3. Juli begannen in Teheran die Abschiedszeremonien für den verstorbenen obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei. UsbekistanAuch eine Delegation unter Leitung des Sprechers der Legislativkammer, Nuriddin Ismoilov, nahm daran teil.