Erstes Video von Mojtaba Khamenei verbreitet: Wo ist er? (Video)

Irans oberster Führer Mojtaba Khamenei ist in einem ersten veröffentlichten Video zu sehen. Die Aufnahmen wurden von der Nachrichtenagentur Mehr verbreitet.

In dem am 8. August veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Mojtaba Khamenei mit einer Gruppe von Personen spricht. Wann und wo die Aufnahmen entstanden und um wen es sich bei den beteiligten Personen handelt, ist jedoch weiterhin unklar.

Das Video könnte als Reaktion auf verschiedene Spekulationen veröffentlicht worden sein, die zuletzt über Mojtaba Khameneis Gesundheitszustand aufgekommen waren. Er hatte die Nachfolge seines Vaters, Ayatollah Ali Khamenei, angetreten, der am 28. Februar infolge von Angriffen der USA und Israels getötet worden war.

Seitdem ist Mojtaba Khamenei kaum noch öffentlich aufgetreten. Berichten zufolge könnte er bei den Angriffen verletzt worden sein und sich aus Sicherheitsgründen von der Öffentlichkeit fernhalten.

Auch an der Beerdigung seines Vaters im Juli nahm er nicht teil. Bei der Zeremonie waren drei Söhne Khameneis zu sehen: Mostafa, Meysam und Masoud. Der verstorbene Führer wurde in der Nacht zum 10. Juli am Imam-Reza-Schrein beigesetzt.

Unterdessen sollen US-amerikanische und israelische Nachrichtendienste versuchen, Mojtaba Khameneis Aufenthaltsort sowie die Frage zu klären, ob er noch lebt. Berichten zufolge hat der oberste Führer seit etwa 150 Tagen weder Telefon noch Computer benutzt und hält sich in einem geheimen Unterschlupf verborgen.

Auch Rami Igra, der ehemalige Leiter einer Mossad-Abteilung, erklärte, dass Mojtaba Khamenei möglicherweise keine Kommunikationsmittel benutze. Seinen Angaben zufolge könnten in einer solchen Situation andere Methoden zur Übermittlung von Nachrichten eingesetzt werden, darunter kleine Papierstücke.

Laut Igra könnte die iranische Regierung ein mehrstufiges Kuriernetzwerk nutzen, um dem obersten Führer Informationen zukommen zu lassen. Die Kuriere kennen dabei den Inhalt des Briefes oder der Nachricht nicht, sondern übergeben sie lediglich von einer Person an die nächste. Seiner Einschätzung nach könnte es am realistischsten sein, Informationen über eine Person zu erhalten, die direkten Kontakt zu Khamenei hat. Jede Person in der Umgebung des Führers werde jedoch streng überprüft.

Am 7. August berichteten israelische Medien, Mojtaba Khamenei befinde sich in einem „äußerst schweren Zustand“. Auch sein derzeitiger Aufenthaltsort und seine Fähigkeit, das Land zu führen, wurden infrage gestellt.

Gleichzeitig wurden zwar weder eine Videobotschaft noch Audiobotschaften von Mojtaba Khamenei veröffentlicht, doch über iranische staatliche Nachrichtenagenturen werden verschiedene Erklärungen in seinem Namen verbreitet.

Das neue Video wird als Versuch betrachtet, Fragen zu Mojtaba Khameneis Zustand und Aufenthaltsort zu klären. Da jedoch weder Zeitpunkt noch Ort der Aufnahme offengelegt wurden, bleiben Fragen zu ihrem Inhalt bestehen.