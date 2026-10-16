USA haben Plan zum Einsatz der „Mutter aller Bomben“ gegen den Iran vorbereitet

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USA haben Plan zum Einsatz der „Mutter aller Bomben“ gegen den Iran vorbereitet

US-Präsident Donald Trump ging auf die in amerikanischen Medien breit diskutierte Frage möglicher Schläge gegen den Iran ein und betonte nachdrücklich, dass er nicht die Absicht habe, Atomwaffen gegen Teheran einzusetzen. Newsmax In einem Interview mit dem Fernsehsender deutete das Staatsoberhaupt an, dass es auch ohne nukleares Arsenal Mittel mit enormer Zerstörungskraft gebe.

Dem Präsidenten zufolge verfügt Washington über genügend andere schlagkräftige Waffen, die zwar keinen nuklearen Sprengkopf besitzen, aber dennoch ein hohes Zerstörungspotenzial aufweisen.

„Wie eine kleine Atombombe, aber nicht nuklear“: Trumps Position

Auf die Frage des Moderators zu den in den letzten Wochen in der Presse erwähnten neuen Angriffsplänen antwortete Donald Trump wie folgt:

  • Bombenkraft: „Es geht keineswegs um eine Atombombe. Es geht einfach um eine sehr große Bombe. Sie hinterlässt einen Eindruck wie eine kleine Atombombe, ist aber nicht nuklear“;

  • Klares Dementi: „Ich persönlich würde keine Atomwaffen einsetzen. Wir haben weder die Notwendigkeit noch den Bedarf dafür“, merkte der US-Präsident an.

CNN-Details: Die stärkste nicht-nukleare Fliegerbombe im Arsenal

Zuvor CNN hatte unter Berufung auf offizielle Quellen in der US-Regierung berichtet, dass das Pentagon Pläne ausgearbeitet habe, um die Energieinfrastruktur und Atomanlagen des Iran ins Visier zu nehmen:

  • Die „Mutter aller Bomben“ (MOAB): Quellen zufolge ist die schwerste und mächtigste nicht-nukleare Fliegerbombe im US-Arsenal, GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb), könnte zum Einsatz kommen;

  • Möglicher Befehl: Der Plan, diese extrem schwere Bombe gegen unterirdische und befestigte Anlagen des Iran einzusetzen, sieht vor, dass dieser umgesetzt wird, falls Präsident Trump den Befehl zur Wiederaufnahme militärischer Aktionen vor oder nach den Zwischenwahlen erteilt.

Obwohl Trumps Erklärung, keine Atomwaffen einzusetzen, das schlimmste Szenario in der Region abgewendet haben mag, mindert die anhaltende Möglichkeit von Angriffen mit ultra-starken konventionellen Fliegerbomben die Sorgen um den Nahen Osten nicht.

Donald TrumpIranMOABPentagonUSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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