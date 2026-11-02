4,1 Milliarden Jahre alter Meteorit aus der Sahara enthüllt Geheimnisse des Roten Planeten

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4,1 Milliarden Jahre alter Meteorit aus der Sahara enthüllt Geheimnisse des Roten Planeten

Ein in der Sahara gefundener Marsstein hat unser Verständnis des Weltraums und der Geschichte des Roten Planeten grundlegend verändert. Nach eingehenden Analysen durch Wissenschaftler wurde Teghaza 001 wissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesen, dass dieser einzigartige Meteorit ein Alter von etwa 4,1 Milliarden Jahrenhat.

Internationale Forscher und Astrobiologen bezeichnen diesen Fund als den „Stein von Rosette“ des Roten Planeten, eine einzigartige Quelle für das Studium der Entstehung und Entwicklung des Mars.

Was ist über den Fund bekannt? (Fakten und Zusammensetzung)

Wichtige Aspekte des Meteoriten und seiner wissenschaftlichen Klassifizierung sind:

  • Fundort und Zeitpunkt: Im Jahr 2022 in der Sahara auf dem Gebiet von Mali entdeckt;

  • Struktur und Größe: Der Meteorit besteht aus insgesamt acht separaten Fragmenten, von denen das größte etwa faustgroß ist;

  • Wie wurde das Alter bestimmt?: Wissenschaftler untersuchten Uran- und Blei-Isotope in den Zirkonkristallen des Steins mittels radiologischer Analysen und bestimmten so das Alter von 4,1 Milliarden Jahren;

  • Mineralreichtum: Der Stein besteht mineralogisch aus Vulkangestein und Kristallverbindungen, was darauf hindeutet, dass er aus den ältesten Schichten des Planeten stammt.

Fazit der Wissenschaftler und der NASA: Was geschah auf dem frühen Mars?

Die Forschungsergebnisse liefern revolutionäre Erkenntnisse zur Geologie und Biosphäre des Mars:

  • Einfluss von flüssigem Wasser: Laboranalysen zeigten deutlich, dass der Stein vor 4,1 Milliarden Jahren durch direkten Einfluss von flüssigem Wasser tiefgreifende chemische Veränderungen erfahren hat;

  • Potenzielle Lebensbedingungen: Laut NASA-Vertretern untermauert diese Tatsache wissenschaftliche Vermutungen, dass es auf dem frühen Mars einen aktiven Wasserkreislauf und eine Umgebung gab, die potenziell für Mikroorganismen geeignet war;

  • Jedoch kein direkter Beweis für Leben: Experten betonen, dass diese Entdeckung zwar das Vorhandensein einer wässrigen Umgebung auf dem Mars belegt, aber keinen endgültigen Beweis für die Existenz biotischen Lebens darstellt, die Forschung jedoch auf eine völlig neue Ebene hebt.

Teghaza 001MarsNASAMeteoritWeltraumforschung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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