Eine usbekische Frau und ihre vier Kinder, die nach einem Familienstreit in Sankt Petersburg in eine Notlage geraten waren, erhielten Unterstützung. Die Familie, die ihre Unterkunft verloren hatte, wurde vorübergehend untergebracht und nach Usbekistan zurückgebracht.

In den Vorfall Usbekistans Generalkonsulat in Sankt Petersburg sowie Vertreter der Migrationsagentur griffen ein.

Die Frau bat das Konsulat um Hilfe

Eine Bürgerin namens M.B. Usbekistans Generalkonsulat in Sankt Petersburg wandte sich an die Behörde und teilte mit, dass sie und ihre vier Kinder obdachlos geworden seien.

Ihren Angaben zufolge hatte ihr Ehemann die Frau und die Kinder nach einem Familienstreit aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Infolgedessen stand die fünfköpfige Familie in einer fremden Stadt ohne Obdach und Hilfe da.

Die Familie wurde in einer vorübergehenden Unterkunft untergebracht

Mitarbeiter des Generalkonsulats klärten die Situation und leisteten in Zusammenarbeit mit dem Vertreter der Migrationsagentur in Sankt Petersburg praktische Hilfe.

Mutter und Kinder wurden zunächst in einer sicheren vorübergehenden Unterkunft untergebracht. Zudem wurden die notwendigen organisatorischen Maßnahmen für ihre Rückkehr nach Usbekistan getroffen.

Mutter und Kinder nach Taschkent zurückgekehrt

Offiziellen Angaben zufolge wurden M.B. und ihre vier Kinder am 15. Juli mit einem Flug von Sankt Petersburg nach Taschkent in ihre Heimat zurückgebracht.

Es wurden keine weiteren Informationen darüber gegeben, wo die Familie nach ihrer Ankunft in Usbekistan untergebracht wurde und welche weitere soziale Unterstützung sie erhalten wird.

Der Vorfall hat erneut gezeigt, wie wichtig es für Bürger in schwierigen Situationen im Ausland ist, sich rechtzeitig an diplomatische Vertretungen zu wenden.