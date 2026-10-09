GUS-Gipfel in Turkmenistan gestartet, Shavkat Mirziyoyev von Serdar Berdimuhamedow empfangen

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GUS-Gipfel in Turkmenistan gestartet, Shavkat Mirziyoyev von Serdar Berdimuhamedow empfangen

Der Präsident der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev traf im nationalen Tourismusgebiet „Awaza“ an der Küste des Kaspischen Meeres in Turkmenistan ein, um an der nächsten Sitzung des Rates der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilzunehmen.

Im Hauptkomplex, in dem der Gipfel stattfindet, wurde unser Staatsoberhaupt vom Präsidenten Turkmenistans Serdar Berdimuhamedow herzlich und mit großem Respekt empfangen.

Agenda der Verhandlungen: Enges und erweitertes Format

Bei diesem hochrangigen Treffen ist geplant, wichtige Richtungen der multilateralen Partnerschaft zwischen den Ländern der Gemeinschaft zu erörtern:

  • Dialog im engen Kreis: Während des Treffens im engen Kreis werden die Staatschefs regionale Sicherheit, die globale geopolitische Lage sowie Fragen zur weiteren Stärkung des politischen Dialogs im Rahmen der Organisation ausführlich erörtern;

  • Erweiterte Sitzung: Bei den umfassenden Verhandlungen unter Teilnahme offizieller Delegationen wird der Schwerpunkt auf handelswirtschaftlichen Beziehungen, industrieller Kooperation, der Entwicklung von Verkehrs- und Transitkorridoren sowie der Vertiefung des kulturell-humanitären Austauschs liegen.

Zu unterzeichnendes Dokumentenpaket

Es wird erwartet, dass nach Abschluss des Gipfels eine Reihe wichtiger Entscheidungen getroffen wird, die darauf abzielen, die Aktivitäten der Gemeinschaft auf eine neue Ebene zu heben:

  • Stärkung der Rechtsgrundlage: Multilaterale Abkommen zur wirtschaftlichen Integration sowie zur Erleichterung von Zoll- und Grenzverfahren werden genehmigt;

  • Neue Initiativen: Die Unterstützung praktischer Initiativen, die von Usbekistan zur Integration von E-Commerce, Innovationen und Transport-Logistik-Infrastrukturen im GUS-Raum vorgebracht wurden, ist vorgesehen.

Dieser im Komplex „Awaza“ begonnene Gipfel Zentralasien wird als ein weiteres wichtiges politisches Ereignis auf dem Weg zur weiteren Ausweitung des gegenseitigen Vertrauens und der praktischen Zusammenarbeit im GUS-Raum bewertet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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