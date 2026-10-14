Deutschland schickt Tausende Syrer zurück: Abschiebung hat begonnen

Die deutsche Regierung hat den Prozess eingeleitet, tausenden in Deutschland lebenden syrischen Staatsbürgern den Flüchtlingsstatus zu entziehen und sie zwangsweise in ihre Heimat abzuschieben. Laut einem Bericht der einflussreichen Bild -Zeitung hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im September tausenden Syrern offizielle Bescheide zugestellt, dass ihr Status offiziell aufgehoben wurde und keine Hindernisse für eine Abschiebung bestehen.

Berlin begründet diese Entscheidung mit der grundlegenden Veränderung der politischen und militärischen Lage in Syrien und der Einschätzung, dass eine Rückkehr der Bürger nun sicher sei.

Wer wird zuerst abgeschoben?

Das BAMF hat den Kreis derjenigen definiert, denen der Flüchtlingsstatus entzogen wird:

Straftäter und Reisende: Die speziellen Warnschreiben wurden vorrangig an Syrer verschickt, die polizeilich in Erscheinung getreten sind, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben oder Deutschland vorübergehend verlassen hatten und wieder eingereist sind.

Offizielle Rechtsformulierung: In den versandten Schreiben heißt es, dass „der gewährte Flüchtlingsstatus widerrufen wird“, „kein subsidiärer Schutzstatus gewährt wird“ und „nach geltendem Recht keine Hindernisse für eine Abschiebung bestehen“.

Wegfall des Schutzrechts: Personen, deren Status aberkannt wurde, verlieren damit ihr Recht auf einen legalen Aufenthalt in Deutschland sowie den Anspruch auf Sozialleistungen.

Deutschlands Hauptargument: „Der Krieg in Syrien ist vorbei“

Das Bundesamt für Migration begründet diese Entscheidung mit der neuen geopolitischen Realität in Syrien:

Assad-Regime gestürzt: Nach dem Zusammenbruch des Baschar al-Assad-Regimes im Dezember 2024 gilt der Bürgerkrieg offiziell als beendet; die an die Macht gekommene Übergangsregierung kontrolliert den Großteil des Landes und ist international anerkannt.

Über 1,5 Millionen Menschen zurückgekehrt: Nach Angaben des UNHCR sind seit dem Sturz des Regimes bereits über 1,5 Millionen Syrer freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt.

Keine Alternative zur Regierung: Obwohl verschiedene militante Gruppen in der Region noch gewisse Risiken darstellen, wird festgestellt, dass sie keine ernsthafte Bedrohung für die bestehende staatliche Struktur darstellen.

Kanzler Merz' Plan und 6 Milliarden Euro Wirtschaft

Die Rückführung syrischer Flüchtlinge ist für die neue deutsche Führung zu einem politischen Prioritätsziel geworden:

Ziel: 80 Prozent Rückführung: In Deutschland leben derzeit insgesamt 915.000 Syrer, von denen über 415.000 direkt von staatlichen Sozialleistungen leben.

Migrationspolitik: Im Frühjahr hatte Kanzler Friedrich Merz das Ziel ausgegeben, mindestens 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge schrittweise in ihre Heimat zurückzuführen.

Enormer Nutzen für den Haushalt: Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler könnten bei einer erfolgreichen Umsetzung dieses Abschiebeprozesses jährlich rund 6 Milliarden Euro eingespart werden.

Diese groß angelegte Initiative gilt als einer der größten und entscheidendsten politischen Schritte, um die Migrationskrise in Deutschland und ganz Europa zu beenden.