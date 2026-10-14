Der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz um die Flexibilität im Arbeitssystem zu erhöhen und neue Möglichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen, schlug er vor, die Arbeitswoche auf 3 Tage à 12 Stunden Arbeit mit 4 freien Tagen zu verteilen. Der Politiker sprach sich für eine zügige Verabschiedung eines neuen Gesetzentwurfs aus, der vorsieht, die maximale Arbeitszeit nicht mehr täglich, sondern wöchentlich zu begrenzen.

DW Berichten zufolge betonte Merz am 13. Oktober in Berlin auf dem vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) organisierten „Tag der Arbeitgeber“, dass es notwendig sei, die Arbeitsbeziehungen an die Anforderungen der Zeit anzupassen.

„3 Tage hintereinander 12 Stunden zu arbeiten bedeutet mehr Zeit für die Familie“

In seiner Rede verwies der Politiker auf internationale Erfahrungen und forderte dazu auf, veraltete Ansichten über lange Arbeitstage zu überdenken:

Erfahrungen internationaler Unternehmen: „Es gibt internationale Unternehmen, in denen man 12 Stunden am Stück arbeitet. Man arbeitet dreimal pro Woche so, und dann ist es genug, die restlichen Tage sind für die Erholung reserviert“, sagte der deutsche Politiker;

Keine Ausbeutung, sondern Komfort: Merz merkte an, dass es falsch sei, mehr als 8 Stunden Arbeit pro Tag automatisch als Ausbeutung zu bewerten, und dass ein solches flexibles Modell es den Mitarbeitern ermögliche, ihre Zeit besser einzuteilen und mehr Zeit im Kreise ihrer Familie zu verbringen;

Vom täglichen zum wöchentlichen Limit: Dem geplanten Gesetzentwurf zufolge soll die tägliche Höchstarbeitszeit abgeschafft und durch eine wöchentliche Obergrenze ersetzt werden. Dies soll jedem Unternehmen und jedem Mitarbeiter ermöglichen, einen individuellen Zeitplan zu erstellen.

Vertragsfreiheit und Entlassungssystem für Führungskräfte

Der Politiker schlug vor, nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch andere bürokratische Hürden im Arbeitsrecht abzubauen:

Befristete Verträge: Arbeitgebern soll mehr Freiheit und Rechtssicherheit bei der Gestaltung befristeter Arbeitsverträge eingeräumt werden;

Thema Top-Manager: Es ist vorgesehen, den Prozess und die Verfahren zur Entlassung von Führungskräften in hohen Positionen deutlich zu vereinfachen.

Reformen liegen in der Verantwortung des neuen Ministers

Dieses wichtige Arbeitsgesetz sowie die erwartete Rentenreform Deutschlands werden von der neu ernannten Führung abgeschlossen:

Neuer Minister ernannt: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannte am 13. Oktober den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer offiziell zum Minister für Arbeit und Soziales;

Rücktritt des Vorgängers: Die ehemalige Ministerin Bärbel Bas hatte mitgeteilt, dass sie aufgrund schwerer persönlicher Umstände ihre Aufgaben nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen könne, und war am 12. Oktober von ihrem Ministeramt und dem Co-Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei zurückgetreten.

Sollte dieser Gesetzentwurf vom Parlament verabschiedet werden, könnte Deutschland eines der Länder mit der flexibelsten und freiesten Arbeitswoche in der Europäischen Union werden.