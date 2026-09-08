„Teufelsblume“ in thailändischen Wäldern unter der Erde entdeckt

Wissenschaftler haben in Thailand eine neue Pflanzenart entdeckt, die keine Blätter besitzt und sich durch ihr Aussehen und ihre einzigartige Struktur von anderen Pflanzen unterscheidet. Ihr ungewöhnliches Erscheinungsbild erregte sofort die Aufmerksamkeit der Forscher. Aus diesem Grund wurde der neuen Art der Name Thismia daemona gegeben, was man sinngemäß als „Teufelsblume“ übersetzen kann. Dies berichtete die Publikation „Lifehacker“.

Diese Pflanze Thismia gehört zur Gattung. Derzeit sind weniger als 50 Arten dieser Gattung wissenschaftlich bekannt, die hauptsächlich in tropischen Wäldern vorkommen. Eines der wichtigsten Merkmale dieser Pflanzen ist, dass sie keine Photosynthese betreiben. Sie haben zudem keine Blätter und verbringen den Großteil ihres Lebens unter der Erde oder unter einer Schicht aus Falllaub.

Interessanterweise beziehen diese Pflanzen die für ihr Überleben notwendigen Nährstoffe nicht durch gewöhnliche Photosynthese, sondern durch unterirdische Pilze . Das bedeutet, anstatt ihre Nahrung selbst herzustellen, gehen sie eine einzigartige Verbindung mit Pilzen im Boden ein, um die benötigten Substanzen zu erhalten.

Die neu entdeckte Thismia daemona entspricht ebenfalls voll und ganz den Merkmalen dieser ungewöhnlichen Gruppe. Ihr Aussehen besteht aus einer tiefschwarzen Blütemit hornartigen Auswüchsen. Auf der Oberfläche der Blüte befinden sich rötlich-orangefarbene Flecken, und genau dieses einzigartige Aussehen spielte eine wichtige Rolle bei ihrer Namensgebung.

Die neue Art wurde in einer Höhe von etwa 1.000 Metern über dem Meeresspiegel entdeckt. Normalerweise wachsen solche Pflanzenarten in Tieflandgebieten mit konstanter Feuchtigkeit. Daher war ihr Vorkommen in einer höheren Lage für die Wissenschaftler ein einzigartiges und unerwartetes Ereignis.

Dieser Fund hat das Verständnis der Forscher über die Pflanzen der Gattung Thismia weiter erweitert. Denn Thismia daemona wurde erstmals in einer für diese Gruppe unerwarteten nördlichen Region registriert. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, die Gattung und ihre Verbreitungsgebiete tiefergehend zu erforschen.

Die Zukunft der neu entdeckten Art bereitet den Wissenschaftlern jedoch auch große Sorgen. Bisher haben sie Thismia daemonanur eine einzige Gruppe von. In diesem kleinen Gebiet gibt es weniger als 50 Pflanzen und es wurde berichtet, dass die Fläche kleiner als ein Fußballfeld ist.

Aus diesem Grund könnte die neue Pflanzenart auf die Liste der gefährdeten Pflanzen gesetzt werden. Die Situation wird dadurch erschwert, dass sich der Fundort in einem Nationalpark befindet, in dem ein hoher Touristenstrom herrscht.

Eine der Hauptaufgaben der Wissenschaftler besteht nun darin, den natürlichen Lebensraum dieser seltenen Pflanze zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern. Thismia daemonaDie Tatsache, dass nur eine einzige Gruppe von bekannt ist, zeigt, wie selten sie ist.