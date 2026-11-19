Die Publikation A24 zitiert die Aussagen des Journalisten Nicolás Wiñazki in der Sendung WiFi. Er betonte, dass Messi seine Anwälte angewiesen habe, ein offizielles Schreiben an die AFA vorzubereiten, um die Nutzung seines Bildnisses für kommerzielle Projekte ohne seine Zustimmung zu unterbinden.

Der Grund für den Konflikt ist die kommerzielle Nutzung des Bildnisses des Spielers. Interessanterweise steht dieser Vorfall in direktem Zusammenhang mit Messis exklusivem Werbevertrag.

Lionel Messi Berichten zufolge gibt es ein schwerwiegendes Zerwürfnis zwischen Lionel Messi und der Führung des argentinischen Fußballverbandes (AFA). Wie der Journalist Nicolás Wiñazki berichtet, hat der argentinische Superstar beschlossen, seine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zu Verbandspräsident Claudio Tapia und Schatzmeister Pablo Toviggino zu beenden.

Messi geht gegen AFA vor: Einschränkungen bei der Nutzung von Name und Bild gefordert

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„Messi hat seine Anwälte beauftragt, ein offizielles Schreiben an die AFA aufzusetzen, mit der Forderung, die Nutzung seines Bildnisses zur Erzielung von Einnahmen in Geschäftsprojekten, die nichts mit dem argentinischen Fußball zu tun haben, einzustellen“, sagte Wiñazki.

Dem Journalisten zufolge ist der Spieler genau wegen dieser Angelegenheit mit der Verbandsführung unzufrieden.

Der Vertrag mit Michelob verschärfte den Konflikt

Einer der Hauptgründe für die Meinungsverschiedenheit ist der exklusive Partnerschaftsvertrag, den Messi mit der amerikanischen Biermarke Michelob abgeschlossen hat.

Ein lokales Unternehmen, das die argentinische Nationalmannschaft sponsert, nutzte jedoch ebenfalls das Bild des Spielers zu Werbezwecken. Dies führte zu Unmut bei den Vertretern von Michelob, die von Messis Umfeld eine Stellungnahme zu der Situation forderten.

Laut Wiñazki war Messi vorab nicht über diese Werbung informiert. Die Erlaubnis zur Nutzung seines Bildnisses wurde von AFA-Präsident Claudio Tapia erteilt.

Wie wird die Beziehung zwischen Messi und der AFA enden?

Bisher hat die Führung des argentinischen Fußballverbandes nicht offiziell auf diese Berichte reagiert. Daher ist unklar, wie sich der Konflikt zwischen Messi und dem Verband weiterentwickeln wird.

Zur Erinnerung: Messi hatte im August 2026 seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt.

Sollten sich die Informationen des Journalisten bestätigen, könnte dieser Konflikt weit über den Sport hinausgehen und zu einer ernsthaften Auseinandersetzung um die persönliche Marke und die kommerziellen Rechte des Spielers werden. Für einen Weltstar wie Messi ist die Kontrolle darüber, wie sein Name und sein Image verwendet werden, von großer Bedeutung.