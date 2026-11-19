Khvicha Kvaratskhelia zum „Mann des Jahres“ gekürt: Welche Auszeichnung hat er erhalten?
Der Flügelspieler von Paris Saint-Germain und der georgischen Nationalmannschaft, Khvicha Kvaratskhelia, hat eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. Er wurde von der französischen Ausgabe des GQ-Magazins zum „Mann des Jahres“ gekürt. Dieser Preis würdigt nicht nur die Leistungen des georgischen Fußballers auf dem Platz, sondern auch seinen Einfluss auf die Öffentlichkeit.
Wie Touchline berichtet, äußerte sich Kvaratskhelia bei der Entgegennahme des Preises sehr erfreut über diese Anerkennung. Gleichzeitig betonte er ausdrücklich, dass seine Teamkollegen einen großen Anteil an seinen persönlichen Erfolgen hätten.
„Ohne meine Teamkollegen hätte ich diesen Erfolg nicht erreichen können“
Der georgische Fußballer machte kein Geheimnis daraus, dass diese Auszeichnung eine große Ehre für ihn sei. Er erinnerte an die erfolgreiche Saison bei PSG und führte die erzielten Ergebnisse auf die harte Arbeit der gesamten Mannschaft zurück.
„Das ist eine große Ehre für mich. Ich habe eine fantastische Saison bei PSG gespielt und bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die wir erreicht haben.
Ich glaube, ohne meine Teamkollegen wäre es unmöglich gewesen, solche Erfolge zu erzielen. Ich bin stolz auf mich und auf sie, weil wir uns gegenseitig geholfen haben, diese Auszeichnung zu gewinnen“, sagte Kvaratskhelia.
Der GQ-Preis wird nicht nur an Sportstars verliehen
Der „Mann des Jahres“-Preis des GQ-Magazins wird seit 1996 vergeben. Er zielt darauf ab, Persönlichkeiten zu würdigen, die im Laufe des Jahres in ihrem jeweiligen Bereich große Erfolge erzielt und die Gesellschaft beeinflusst haben.
Die Gewinner werden von der Redaktion des Magazins ausgewählt. Die Auszeichnung beschränkt sich nicht nur auf den Sport: Auch berühmte Persönlichkeiten aus den Bereichen Film, Musik, Mode und Kultur können diese Anerkennung erhalten.
Kvaratskhelias Anerkennung geht über den Fußball hinaus
Dass Kvaratskhelia von GQ zum „Mann des Jahres“ gewählt wurde, zeigt, dass sein internationaler Ruf stetig wächst. Nach seinen Erfolgen bei PSG steht er nun nicht mehr nur bei Fußballfans, sondern auch in der Welt der Mode und Popkultur im Rampenlicht.
Der Dank des georgischen Stars an seine Teamkollegen unterstreicht, dass er diese Auszeichnung nicht nur als persönlichen Erfolg betrachtet.
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