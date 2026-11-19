Der Flügelspieler von Paris Saint-Germain und der georgischen Nationalmannschaft, Khvicha Kvaratskhelia, hat eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. Er wurde von der französischen Ausgabe des GQ-Magazins zum „Mann des Jahres“ gekürt. Dieser Preis würdigt nicht nur die Leistungen des georgischen Fußballers auf dem Platz, sondern auch seinen Einfluss auf die Öffentlichkeit.

Wie Touchline berichtet, äußerte sich Kvaratskhelia bei der Entgegennahme des Preises sehr erfreut über diese Anerkennung. Gleichzeitig betonte er ausdrücklich, dass seine Teamkollegen einen großen Anteil an seinen persönlichen Erfolgen hätten.

„Ohne meine Teamkollegen hätte ich diesen Erfolg nicht erreichen können“

Der georgische Fußballer machte kein Geheimnis daraus, dass diese Auszeichnung eine große Ehre für ihn sei. Er erinnerte an die erfolgreiche Saison bei PSG und führte die erzielten Ergebnisse auf die harte Arbeit der gesamten Mannschaft zurück.

„Das ist eine große Ehre für mich. Ich habe eine fantastische Saison bei PSG gespielt und bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die wir erreicht haben.