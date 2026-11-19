Cristiano Ronaldos Sohn debütiert für die portugiesische U-17-Nationalmannschaft
Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldos ältester Sohn, Cristiano Ronaldo Jr., wurde erstmals in die U-17-Nationalmannschaft des Landes berufen. Er steht auf der Liste der 23 Spieler, die an der Qualifikation für die U-17-Europameisterschaft 2027 teilnehmen. Dies berichtete Reuters.
Der Trainer der portugiesischen U-17-Auswahl, Filipe Ramos, berief den 16-jährigen Sohn von Ronaldo in den Kader, der am 2. November bekannt gegeben wurde. Der Spieler, der in der Jugendmannschaft des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr aktiv ist, spielte zuvor bereits für die U-15- und U-16-Nationalmannschaften Portugals.
Portugal trat in der Qualifikationsrunde gegen Andorra, Bulgarien und Serbien an. Ronaldo Jr. gab sein Debüt auf U-17-Ebene am 12. November im Spiel gegen Andorra. Bei dem 4:0-Sieg kam er in den letzten 20 Minuten der Partie zum Einsatz.
Zur Information: Cristiano Ronaldos Sohn hat bereits früher für die portugiesischen Jugendnationalmannschaften gespielt. In der U-15 erzielte er zwei Tore in vier Spielen, für die U-16 traf er dreimal in neun Einsätzen.
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