Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldos ältester Sohn, Cristiano Ronaldo Jr., wurde erstmals in die U-17-Nationalmannschaft des Landes berufen. Er steht auf der Liste der 23 Spieler, die an der Qualifikation für die U-17-Europameisterschaft 2027 teilnehmen. Dies berichtete Reuters.

Der Trainer der portugiesischen U-17-Auswahl, Filipe Ramos, berief den 16-jährigen Sohn von Ronaldo in den Kader, der am 2. November bekannt gegeben wurde. Der Spieler, der in der Jugendmannschaft des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr aktiv ist, spielte zuvor bereits für die U-15- und U-16-Nationalmannschaften Portugals.