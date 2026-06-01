NYDIG: Großinvestor hinter 1,3-Mrd.-USD-Handel mit IBIT-Aktien

Der Blockhandel im Wert von 1,26 Milliarden USD beim iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock in der vergangenen Woche war höchstwahrscheinlich der schnelle Ausstieg eines Großinvestors (eines „Wals“) aus einem gerichteten Handel. Greg Cipolaro, Leiter der Forschungsabteilung des Finanzdienstleisters NYDIG, analysierte die Details dieser Transaktion und kam zu diesem Schluss. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet.

Am Dienstag verkaufte ein anonymer Händler 29,2 Millionen IBIT-Aktien von BlackRock über einen „Dark Pool“ – eine private Plattform, auf der Institutionen große Transaktionen durchführen, ohne den öffentlichen Markt zu beeinflussen. Cipolaro stellte in einem Forschungsbericht fest, dass der Verkäufer bereit war, die Aktien 1,01 USD unter dem Marktpreis zu verkaufen und für eine schnelle Ausführung auf 29,5 Millionen USD Gewinn verzichtete. Dies deutet auf einen dringenden Ausstieg aus einer konzentrierten Position hin.

Große Transaktionen beeinflussen in der Regel die Marktstimmung. Nach diesem Handel fiel der Preis von Bitcoin (BTC) im Laufe des Tages um 2,8 %. Laut dem Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas hat der Markt diesen massiven Verkauf besser aufgenommen als erwartet. Der Grund für die Entscheidung des Verkäufers – ob persönliche Beschränkungen oder eine Änderung der Anlagestrategie – bleibt jedoch unklar.

In den USA notierte Bitcoin-ETFs verzeichneten an 11 aufeinanderfolgenden Handelstagen Nettoabflüsse. Laut Daten von Farside Investors wurden an dem Tag, an dem der IBIT-Handel stattfand, 333,6 Millionen USD aus den Fonds abgezogen. Seit dem 14. Mai sind insgesamt über 2,9 Milliarden USD aus ETFs abgeflossen.

Unterdessen bleibt die allgemeine Marktstimmung instabil. Der Crypto Fear & Greed Index lag am Montag bei 29 von 100 Punkten, was auf „Angst“ am Markt hindeutet. Cipolaro ist der Ansicht, dass die vom Wal angewandten Methoden auf Dringlichkeit hindeuten, was mit Mittelabzügen von Investoren oder Bilanzbeschränkungen zusammenhängen könnte.