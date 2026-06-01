Bitcoin-Preis fällt unter 72.000 USD: MicroStrategy beginnt mit dem Verkauf

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Bitcoin-Preis fällt unter 72.000 USD: MicroStrategy beginnt mit dem Verkauf

Der Kryptowährungsmarkt hat zum ersten Mal seit vier Jahren eine bedeutende Veränderung erlebt. Der Bitcoin-Preis ist unter die Marke von 72.000 USD gefallen, was bei Investoren für Vorsicht sorgt. Dieser Rückgang steht im Zusammenhang mit der Entscheidung von MicroStrategy, nach einer langen Pause Teile seiner Bestände zu verkaufen. Dies berichtet Coindesk.com .

Zum ersten Mal seit vier Jahren hat MicroStrategy einen Teil seiner Bitcoin-Reserven zum Verkauf angeboten. Dieser unerwartete Schritt überraschte die Marktteilnehmer, da das Unternehmen bisher eine reine Kauf- und Haltestrategie für Krypto-Assets verfolgte.

Analysten zufolge ist der Preisrückgang von Bitcoin nicht nur auf die Maßnahmen von MicroStrategy zurückzuführen, sondern auch auf die allgemeine Marktdynamik. Investoren beobachten derzeit aufmerksam die erwarteten wirtschaftlichen Entscheidungen der Fed sowie Inflationsdaten, was die Volatilität an Krypto- und Aktienmärkten erhöht.

Dennoch betonen viele Experten, dass die langfristigen Prognosen für Bitcoin positiv bleiben. Trotz des kurzfristigen Preisrückgangs halten das Interesse an der Blockchain-Technologie und der Zufluss institutioneller Investitionen an. Wie sich der Markt in den kommenden Wochen an dieses neue Preisniveau anpasst, wird entscheidend sein.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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