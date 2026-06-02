Anchorage startet Plattform zur Minderung von Kontrahentenrisiken im Kryptohandel

Anchorage Digital hat eine Abwicklungsplattform eingeführt, die es institutionellen Kunden ermöglicht, über Krypto-Börsen zu handeln, während die Vermögenswerte in ihrer staatlich regulierten Bank verwahrt werden. Das Unternehmen erklärte, dass diese Lösung bei der Bewältigung von Kontrahenten- und Betriebsrisiken hilft, wie Cointelegraph.com berichtet. berichtet von.

Das am Montag angekündigte Coordinated Multiparty Settlement (CMS)-System verbindet Handelsplätze, Prime Broker und institutionelle Kunden über eine gemeinsame Abwicklungsebene. Dabei verbleiben die Vermögenswerte während des gesamten Handelsprozesses unter der Kontrolle der Anchorage Digital Bank. CMS überprüft Finanzierungsverpflichtungen und koordiniert die Abrechnungen zwischen den Teilnehmern, wodurch die Anzahl der Vermögenstransfers reduziert wird.

Laut Unternehmensangaben wurde das System entwickelt, um den Bedarf an Vorfinanzierungen (Pre-funding) von Börsenkonten zu verringern, was auf Kryptomärkten üblich ist. Anchorage kritisierte, dass viele Krypto-Trades derzeit auf Offshore-Plattformen stattfinden, wo eine einzige Plattform gleichzeitig als Börse, Verwahrer und Abwicklungsstelle fungiert.

Im CMS-Modell verwalten Prime Broker die Kundenbilanzen und Kreditbeziehungen, während Handelsplätze als Matching-Engines fungieren. Anchorage stellt die Verwahrungs- und Abwicklungsdienste bereit. Das Projekt startet in Zusammenarbeit mit Spotex, einer Devisenhandelsplattform mit einem täglichen Handelsvolumen in Milliardenhöhe.

Finanzinstitute und Unternehmen für digitale Vermögenswerte bauen tokenisierte Assets und institutionelle Handelsinfrastrukturen rasch aus. Insbesondere das Canton Network entwickelt sich zu einem Zentrum für Firmen, die Blockchain-basierte Abwicklungen erforschen. Auch Großbanken wie Standard Chartered investieren weiterhin in die Verwahrung digitaler Assets und Marktinfrastruktur.