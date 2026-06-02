Radiant Capital Protokoll schließt nach 50-Millionen-Dollar-Hack

Das Krypto-Lending-Protokoll Radiant Capital hat angekündigt, seinen Betrieb nach einem 50-Millionen-Dollar-Hack durch nordkoreanische Hacker im Oktober 2024 einzustellen. Die dezentrale autonome Organisation (DAO) des Projekts teilte in einem Blogbeitrag am Montag mit, dass diese Entscheidung aufgrund der Unmöglichkeit getroffen wurde, gestohlene Gelder zurückzugewinnen oder neue Investitionen zu tätigen. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Laut einer Erklärung des Radiant-Teams im sozialen Netzwerk X haben Community-Mitglieder versucht, das Protokoll unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten, aber ein Weiterbetrieb ohne Kapital und Wachstumschancen war nicht mehr möglich. Die 2022 gestartete Plattform zielte darauf ab, Liquidität über mehrere Blockchains hinweg bereitzustellen, und ihr Total Value Locked (TVL) war bis Dezember 2023 auf 386,8 Millionen USD gestiegen.

Nach dem Hack im Oktober sank das Volumen der Gelder auf der Plattform drastisch auf 5 Millionen USD. Radiant erklärte, dass es anstelle einer vollständigen Schließung in einen „Wartungsmodus“ übergehen werde. Dabei bleiben das Frontend und die Smart Contracts des Protokolls zugänglich, sodass Benutzer ihre Positionen verwalten, Schulden zurückzahlen und Gelder abheben können.

Die DAO wird jedoch keine neuen Entwicklungen, Updates oder Expansionsprojekte mehr verfolgen. Benutzern wird empfohlen, Risiken aktiv zu verwalten und ihre Vermögenswerte auf der Plattform zu reduzieren. Das Radiant-Team versprach, die Bemühungen zur Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder fortzusetzen und diese bei Erfolg an die Geschädigten zurückzugeben.

Vor dem Hintergrund dieser Nachrichten fiel der Wert des Radiant Capital (RDNT) Tokens um 4,2 %. Der Token, der im September 2022 ein Rekordhoch von 58 Cent erreichte, wird derzeit nur noch für einen Bruchteil eines Cents gehandelt. Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Bedeutung von Cybersicherheit und Kapitalstabilität für DeFi-Projekte.