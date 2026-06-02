Bitmine kauft ETH für 52 Millionen USD: Tom Lee erwartet Preisanstieg

Bitmine Immersion Technologies hat weitere Ethereum (ETH) im Wert von 52 Millionen USD gekauft. Der Vorstandsvorsitzende Tom Lee betonte, dass der Token-Preis das wahre Potenzial der Ethereum-Blockchain noch nicht widerspiegelt. Laut einer Erklärung vom Montag hat das Unternehmen in der vergangenen Woche 26.497 ETH erworben. Dies berichtete Cointelegraph.com .

Tom Lee bezeichnete die aktuelle Lage am Kryptomarkt als frühe Phase eines „Krypto-Frühlings“. Er ist der Ansicht, dass sich die Fundamentaldaten von Ethereum zwar festigen, die Marktpreise dies jedoch noch nicht abgebildet haben. Bitmine ist derzeit das Unternehmen mit der größten Ether-Reserve und hält 5,4 Millionen ETH (etwa 10,5 Milliarden USD).

Laut CoinGecko fiel Ether in der vergangenen Woche um 4,7 % und wurde zwischen 1.963 USD und 2.126 USD gehandelt. In einem Interview mit CNBC sagte Lee, dass die Stagnation auf dem Kryptomarkt Investoren enttäusche, während andere Sektoren wie Software wachsen, dies jedoch am Ende eines „Krypto-Winters“ üblich sei.

Der Experte betonte, dass die These, wonach Bitcoin und Ethereum in Zukunft die primäre Geldform werden, weiterhin Bestand hat. Besonders mit der Entwicklung von KI-Systemen (künstliche Intelligenz) steigt der Bedarf an dezentralen Identifikations- und Verifizierungssystemen – genau die Lösungen, die Kryptotechnologien bieten.

Bitmine plant, bis Juli 2025 insgesamt 5 % des zirkulierenden ETH-Bestands anzuhäufen. Derzeit hat das Unternehmen 90 % seines Ziels erreicht und erwartet, das Ziel bis 2026 vollständig zu erreichen.