Grayscale bereitet Einführung des neuen HYPE ETF vor

Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale wird voraussichtlich noch diese Woche in den USA einen börsengehandelten Fonds (ETF) auf den Hyperliquid-Token starten. Laut dem Bloomberg-Analysten James Seyffart hat das Unternehmen die sechste Änderung der bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen vorgenommen und dabei das Tickersymbol sowie die Provisionsgebühren festgelegt. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Der neue ETF wird unter dem Ticker HYPG gehandelt und hat eine Verwaltungsgebühr von 0,29 %. Dieser Wert liegt unter den Hyperliquid (HYPE)-Fonds der Wettbewerber wie 21Shares (0,3 %) und Bitwise (0,34 %), die Mitte Mai aufgelegt wurden. Bisher konnten diese Konkurrenzfonds fast 140 Millionen USD an Nettoinvestitionen von Anlegern einsammeln.

Die Hyperliquid-Plattform hat sich in den letzten Monaten zu einem der beliebtesten Handelsplätze für Krypto-Trader entwickelt. Laut Blockchain-Daten übersteigt das monatliche Handelsvolumen der Plattform regelmäßig 170 Milliarden USD. Wie seine Wettbewerber möchte Grayscale mehr Anleger gewinnen, indem es die Möglichkeit bietet, durch das Staking von HYPE-Token zusätzliche Erträge zu erzielen.

Vor dem Hintergrund des Erfolgs neuer ETFs erreichte der HYPE-Kurs am Montag ein Rekordhoch von 75,3 USD. Infolgedessen stieg die Marktkapitalisierung auf 16,7 Milliarden USD, womit der Token in die Top Ten der größten Kryptowährungen aufstieg. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Mittel aus Bitcoin (BTC)- und Ethereum (ETH)-ETFs abfließen.