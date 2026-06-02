Mt. Gox verschiebt Bitcoin im Wert von 739 Millionen USD aus Cold Wallets

Die aufgelöste japanische Krypto-Börse Mt. Gox hat am Dienstagmorgen Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von rund 739 Millionen USD aus ihren Cold Wallets verschoben. Laut Arkham Intelligence handelt es sich um die erste große On-Chain-Bewegung der letzten zwei Monate. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet darüber.

Blockchain-Daten zeigen, dass die Börse um 04:47 Uhr UTC 10.306 Bitcoin (BTC) an eine unbekannte Adresse transferiert hat. Diese Mittel werden derzeit von Arkham als „unspent“ (nicht ausgegeben) markiert, was bedeutet, dass sie an einer neuen Adresse gehalten werden. Gleichzeitig führte die Börse eine separate Überweisung von 116,3 BTC (ca. 8,25 Millionen USD) auf ihre Hot Wallet durch.

Diese große Transaktion hat Spekulationen ausgelöst, dass sich der Rückzahlungsprozess an die Gläubiger beschleunigen könnte. Gläubiger, die seit über einem Jahrzehnt auf ihre Gelder warten, könnten nach Erhalt ihrer Bitcoin-Bestände mit dem Verkauf beginnen, was potenziell zusätzlichen Druck auf den Markt ausüben könnte.

Laut Arkham-Daten halten die Wallets von Mt. Gox noch immer 34.504 BTC (ca. 2,41 Milliarden USD). Die Börse begann im Juli 2024 mit Rückzahlungen über Partnerbörsen wie Kraken und Bitstamp, doch der Prozess verläuft schleppend und die Frist wurde bereits mehrfach verschoben.

Mt. Gox war einst die größte Bitcoin-Börse der Welt und kontrollierte 70 % des globalen BTC-Handels. Die in Tokio ansässige Plattform meldete 2014 Insolvenz an, nachdem sie den Verlust von 850.000 BTC bekannt gegeben hatte. Die aktuelle Frist für den Abschluss der Rückzahlungen an die Gläubiger ist der 31. Oktober 2026.