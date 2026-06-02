Wechselkurse für den 3. Juni bekannt gegeben
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• Der Euro sank um 25,12 UZS auf 13.896,69 UZS.
Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für den 3. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach sank der Dollar um 14,39 UZS auf 11.934,64 UZS.
• Der Euro sank um 25,12 UZS auf 13.896,69 UZS.
• Der russische Rubel sank um 2,14 UZS auf 164,14 UZS.
• Das britische Pfund sank um 6,24 UZS auf 16.077,15 UZS.
• Der japanische Yen sank um 0,23 UZS auf 74,71 UZS.
• Der Schweizer Franken sank um 55,16 UZS auf 15.185,95 UZS.
• Der chinesische Yuan sank um 1,66 UZS auf 1.764,59 UZS.
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