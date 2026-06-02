Capital B will 122 Milliarden Dollar für Bitcoin-Käufe beschaffen

Das an der französischen Börse notierte Unternehmen Capital B bittet seine Aktionäre um die Genehmigung neuer Kapitalbeschaffungsinstrumente, um seine Bitcoin-Reserven deutlich auszubauen. Das Unternehmen plant, Kryptowährungskäufe durch die Ausgabe neuer Aktien und Fremdkapitalinstrumente zu beschleunigen, berichtet Cointelegraph.com berichtet.

Laut einem Beitrag auf X von Alexandre Laizet, einem Mitglied des Verwaltungsrats von Capital B, hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro (ca. 5,8 Milliarden Dollar) sowie die Einführung von Fremdkapitalinstrumenten im Wert von 116 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Aktionäre können bis zum 17. Juni online über diesen Vorschlag abstimmen.

Diese Initiative erfolgt in einer Zeit, in der andere kleinere Unternehmen aufgrund des Marktdrucks ihre Vermögenswerte verkaufen oder auf Absicherungsstrategien umstellen. Capital B hat kürzlich 192 BTC für 15,2 Millionen Dollar erworben, womit sich der Gesamtbestand des Unternehmens nach dem Zukauf am Montag auf 3.139 BTC beläuft.

Derzeit belegt Capital B weltweit den 25. Platz bei den Bitcoin-Reserven und in Europa den zweiten Platz hinter der deutschen Bitcoin Group SE. Nach der Ankündigung fiel der Aktienkurs des Unternehmens um 7 % auf 0,56 Dollar.