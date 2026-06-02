MoneyGram startet MGUSD-Stablecoin im Stellar-Netzwerk

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MoneyGram startet MGUSD-Stablecoin im Stellar-Netzwerk

MoneyGram, einer der weltweit führenden Anbieter von Geldtransfers, hat seinen auf den US-Dollar lautenden Stablecoin namens MGUSD im Stellar-Netzwerk eingeführt. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen auf Basis der Blockchain-Technologie weiter auszubauen. MGUSD ist in die MoneyGram-App integriert und ermöglicht es Nutzern, USD-Guthaben zu halten, Gelder weltweit zu transferieren und in lokale Währungen umzutauschen. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Der neue Stablecoin wurde zunächst auf dem US-Markt eingeführt und soll in Zukunft weltweit ausgeweitet werden. Die MGUSD-Token werden von der Bridge-Plattform ausgegeben, die zu Stripe gehört. Die technische Infrastruktur des Projekts nutzt M0-Smart-Contracts und Fireblocks-Wallet-Technologie. Dies stellt eine neue Phase der langjährigen Partnerschaft zwischen MoneyGram und der Stellar Development Foundation dar.

Derzeit sind grenzüberschreitende Zahlungen teurer und langsamer als inländische Zahlungen. Laut Daten der Weltbank beliefen sich die durchschnittlichen Kosten für den Versand von 200 USD ins Ausland im dritten Quartal 2025 auf 6,36 Prozent. Dies ist mehr als doppelt so hoch wie das von den Vereinten Nationen festgelegte Ziel von 3 Prozent. Transaktionen mittels Stablecoins können die Kosten im Blockchain-Netzwerk auf einen Bruchteil eines Cents senken.

Mit dieser Neuerung strebt MoneyGram nicht nur eine Verbesserung des Abrechnungssystems an, sondern will Verbrauchern auch die Möglichkeit bieten, digitale Dollar-Guthaben zu halten. Die minimale Gebühr im Stellar-Netzwerk von nur 0,00001 XLM bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber traditionellen Bankensystemen. Solche Innovationen dienen dazu, die Transparenz und Geschwindigkeit von Geldtransfers in der Weltwirtschaft zu erhöhen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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