Kaiko übernimmt Amberdata-Vermögenswerte

Die in Paris ansässige Krypto-Datenplattform Kaiko hat die Übernahme des auf den US-Markt spezialisierten Anbieters Amberdata bekannt gegeben. Diese Vereinbarung erfolgt vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage institutioneller Investoren nach Marktdaten für digitale Vermögenswerte, Derivaten und On-Chain-Analysen. Laut Vertretern von Kaiko ermöglicht diese Transaktion die Bereitstellung hochwertigerer Daten für Banken, Vermögensverwalter und Hedgefonds. Dies berichtete Cointelegraph.com berichtete .

Durch diese Übernahme wurden die Derivate-Analysen und KI-gestützten Recherche-Tools von Amberdata, einschließlich der GVOL-Optionsanalyseplattform, in das Kaiko-Ökosystem integriert. Kaiko-CEO Ambre Soubiran bestätigte, dass der Deal am Montag abgeschlossen wurde, wobei der Transaktionswert und die Bedingungen vertraulich bleiben. Dies ist die fünfte große Akquisition für Kaiko, die die Marktposition des Unternehmens weiter festigt.

Das fusionierte Unternehmen bedient nun weltweit über 250 institutionelle Kunden. Zuvor hatte Kaiko im Mai den nach der MiCA-Verordnung der EU lizenzierten Anbieter Cometh übernommen. Zudem wurde im Februar in Zusammenarbeit mit Bloomberg ein Projekt zur Integration traditioneller Finanzdaten in die Blockchain-Umgebung gestartet.

Ambre Soubiran betonte, dass Unternehmen, die mit Kryptowährungsdaten arbeiten, sich nun an die Standards des traditionellen Finanzwesens (TradFi) anpassen müssen. Die Übernahme von Amberdata macht Kaiko zum einzigen unabhängigen und global regulierten Unternehmen, das alle Datenanforderungen institutioneller Kunden erfüllen kann.