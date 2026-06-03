Verkaufspreise für Goldbarren zum 3. Juni bekannt gegeben
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Die Preise für standardisierte Goldbarren lauten wie folgt:
Die Zentralbank von Usbekistan hat die Verkaufspreise für standardisierte Goldbarren am 3. Juni bekannt gegeben.
Der Preis für 1 Gramm Gold ist im Vergleich zum vorherigen Wert um 1.200 UZS gestiegen.
Die Preise für standardisierte Goldbarren lauten wie folgt:
5 Gramm — 9.689.000 UZS.
10 Gramm — 18.842.000 UZS.
20 Gramm — 36.685.000 UZS.
50 Gramm — 91.616.000 UZS.
100 Gramm — 181.018.000 UZS.
Standardisierte Goldbarren können in den Filialen aller Banken in Usbekistan erworben werden.
Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich vor dem Besuch einer Bankfiliale über die Verfügbarkeit der Goldbarren. Viele Bankfilialen könnten ausverkauft sein.
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