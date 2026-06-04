FG Nexus verkauft Ether im Wert von 17,8 Mio. USD: Verluste übersteigen 100 Mio. USD

Eine Wallet, die von der Analyseplattform Arkham als im Besitz der börsennotierten Gesellschaft FG Nexus identifiziert wurde, führte am Mittwoch eine weitere Überweisung von 10.000 Ether durch. Diese Aktion setzte eine Serie von Verkäufen fort, die begann, nachdem das Unternehmen 2025 eine große Position aufgebaut hatte. Zu den aktuellen Preisen beläuft sich diese Transaktion auf etwa 17,8 Mio. USD. Laut Cointelegraph.com berichtet .

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen hatte zuvor mehr als 21.000 ETH-Assets aus seiner Kasse für etwa 55 Mio. USD verkauft. Zwischen August und September 2025 akkumulierte FG Nexus insgesamt 50.770 ETH zu einem Durchschnittspreis von 3.860 USD pro Münze. Damals wurde dieses Anlageportfolio mit 196 Mio. USD bewertet.

Laut CoinGecko-Daten wird Ether derzeit bei etwa 1.765 USD gehandelt. Das ist 54 % niedriger als der von FG Nexus gezahlte Durchschnittspreis. Infolgedessen haben die Verluste des Unternehmens aus seiner Anfangsinvestition 100 Mio. USD überschritten. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass der Aktienkurs des Unternehmens im Handel am Donnerstag um 13,40 % fiel und bei 7,11 USD schloss.

FG Nexus gab im Dezember 2025 den Besitz von 40.093 ETH bekannt, hat sich jedoch noch nicht offiziell zu den jüngsten Verkäufen geäußert. Die Strategie des Unternehmens steht im Gegensatz zum Ansatz anderer großer korporativer Ether-Inhaber. BitMine, der größte Inhaber mit mehr als 5,4 Mio. ETH, baut seine Position trotz fallender Preise weiter aus.