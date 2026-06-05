ZEC-Preis fällt um 30 % aufgrund eines Fehlers im Zcash-Netzwerk

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ZEC-Preis fällt um 30 % aufgrund eines Fehlers im Zcash-Netzwerk

Der Preis der Kryptowährung Zcash (ZEC) stürzte ab, nachdem neue Details über eine schwere Schwachstelle im Orchard-Pool veröffentlicht wurden. Dieser Fehler könnte theoretisch böswilligen Akteuren ermöglichen, eine unbegrenzte Menge gefälschter ZEC-Token zu prägen. Der Sicherheitsingenieur Taylor Hornby, der von Shielded Labs eingestellt wurde, identifizierte diesen Fehler am 29. Mai und meldete ihn dem Zcash Open Development Lab (ZODL). Infolgedessen wurde am 3. Juni ein dringender Hard Fork im Netzwerk durchgeführt, um das Problem zu beheben. Laut Cointelegraph.com berichtet .

Die Befürchtungen, dass jemand diese seit Mai 2022 bestehende Schwachstelle ausgenutzt haben könnte, wirkten sich jedoch negativ auf den Markt aus. In den letzten 24 Stunden fiel der ZEC-Preis um mehr als 30 % auf 410 USD. Die Marktkapitalisierung des Projekts verlor über 3 Mrd. USD. BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes gab bekannt, dass er alle seine ZEC-Assets nach dieser Nachricht verkauft habe.

Sicherheitsforscher weisen darauf hin, dass Taylor Hornby das KI-Modell Claude Opus 4.8 zur Analyse dieser Schwachstelle verwendete. Ein mathematischer Fehler im Orchard-Schema ermöglichte es, den kryptografischen Verifizierungsprozess für Transaktionen zu umgehen. Taylor testete diesen Fehler in der Praxis und bewies, dass es möglich war, eine unendliche Menge gefälschter ZEC zu erstellen.

Das Hauptproblem besteht darin, dass es aufgrund der Datenschutzfunktionen des Orchard-Pools kryptografisch unmöglich ist, festzustellen, ob jemand den Fehler vor der Behebung ausgenutzt hat. Obwohl Arthur Hayes vermutet, dass illegale Münzen geprägt wurden, räumte er ein, dass dies nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Derzeit ist ein Rückgang des Investorenvertrauens in das Zcash-Ökosystem zu beobachten.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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