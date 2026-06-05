Banken bewerten Kreditnehmer mithilfe künstlicher Intelligenz

Präsident Shavkat Mirziyoyev hat ein Maßnahmenpaket zur Digitalisierung der Finanzdienstleistungen gebilligt.

Laut dem Dokument soll das Kreditvolumen für kleine und mittlere Unternehmen bis 2030 verdreifacht werden. Ihr Anteil am BIP soll 20 Prozent erreichen.

Außerdem ist vorgesehen, dass der Anteil der Online-Mikrokredite 60 Prozent des Kreditportfolios ausmacht.

Ab dem 1. Juli 2026 wird eine digitale Plattform für Online-Kreditvergabe eingeführt. Banken erhalten kostenlosen Zugang zu Daten der „E-Government“-Plattform zur Bewertung der Kreditnehmer.

Ab dem 1. Dezember 2026 wird ein alternatives KI-Scoring eingeführt. Das System analysiert Kreditnehmer auf Basis von 71 Datensätzen, einschließlich Steuern, Einkommen, Vermögen, Nebenkosten und Vorstrafen.

Banken müssen die Vergabe von ungesicherten Online-Mikrokrediten innerhalb einer Stunde ermöglichen.

Gleichzeitig wird der Dienst „KI-Berater“ innerhalb von zwei Monaten in den Banken eingeführt. Er unterstützt Unternehmer bei der Entwicklung von Geschäftsideen unter Berücksichtigung der Merkmale der Wohnviertel.

Die Reform zielt darauf ab, den Zugang zu Kapital für Unternehmen ohne Kredithistorie zu vereinfachen. Sie dient auch der Automatisierung des Kreditrisikobewertungsprozesses.