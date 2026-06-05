Banken bewerten Kreditnehmer mithilfe künstlicher Intelligenz

·30·Wirtschaft
Banken bewerten Kreditnehmer mithilfe künstlicher Intelligenz

Präsident Shavkat Mirziyoyev hat ein Maßnahmenpaket zur Digitalisierung der Finanzdienstleistungen gebilligt.

Laut dem Dokument soll das Kreditvolumen für kleine und mittlere Unternehmen bis 2030 verdreifacht werden. Ihr Anteil am BIP soll 20 Prozent erreichen.

Außerdem ist vorgesehen, dass der Anteil der Online-Mikrokredite 60 Prozent des Kreditportfolios ausmacht.

Ab dem 1. Juli 2026 wird eine digitale Plattform für Online-Kreditvergabe eingeführt. Banken erhalten kostenlosen Zugang zu Daten der „E-Government“-Plattform zur Bewertung der Kreditnehmer.

Ab dem 1. Dezember 2026 wird ein alternatives KI-Scoring eingeführt. Das System analysiert Kreditnehmer auf Basis von 71 Datensätzen, einschließlich Steuern, Einkommen, Vermögen, Nebenkosten und Vorstrafen.

Banken müssen die Vergabe von ungesicherten Online-Mikrokrediten innerhalb einer Stunde ermöglichen.

Gleichzeitig wird der Dienst „KI-Berater“ innerhalb von zwei Monaten in den Banken eingeführt. Er unterstützt Unternehmer bei der Entwicklung von Geschäftsideen unter Berücksichtigung der Merkmale der Wohnviertel.

Die Reform zielt darauf ab, den Zugang zu Kapital für Unternehmen ohne Kredithistorie zu vereinfachen. Sie dient auch der Automatisierung des Kreditrisikobewertungsprozesses.

Shavkat MirziyoyevE-GovernmentAI MaslahatchiUsbekistan
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Visa und Brale testen private Stablecoin-AbwicklungenVisa und Brale testen private Stablecoin-AbwicklungenGestern, 15:16US-Kongressabgeordneten könnte die Nutzung von Prognosemärkten verboten werdenUS-Kongressabgeordneten könnte die Nutzung von Prognosemärkten verboten werdenGestern, 13:16Wie tief könnte Bitcoin fallen, wenn es die 60.000-Dollar-Marke verliertWie tief könnte Bitcoin fallen, wenn es die 60.000-Dollar-Marke verliertGestern, 13:10Bitcoin-Kurs fällt unter 62.000 USD bei Störung im Zcash-NetzwerkBitcoin-Kurs fällt unter 62.000 USD bei Störung im Zcash-NetzwerkGestern, 12:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Wirtschaft nachrichten

Wechselkurse für den 21. Mai bekannt gegeben
Wechselkurse für den 21. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 14. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 14. Mai bekannt gegeben
Neue Hoffnung auf sinkende Fleischpreise in der Viehwirtschaft
Neue Hoffnung auf sinkende Fleischpreise in der Viehwirtschaft
Wechselkurse für den 25. Mai bekannt gegeben
Wechselkurse für den 25. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 12. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 12. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs in Usbekistan gestiegen
Dollarkurs in Usbekistan gestiegen
Dollarkurs für den 13. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 13. Mai bekannt gegeben
Wechselkurse für den 2. Juni bekannt gegeben
Wechselkurse für den 2. Juni bekannt gegeben