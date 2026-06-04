Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлди

·0·Дунё
Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлди

3 июнь куни Нью-Деҳли шаҳрининг жанубида жойлашган Малвия Нагар туманидаги меҳмонхоналардан бирида йирик ёнғин содир бўлди. Ҳодиса қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, оғир оқибатларга олиб келди.

Расмий маълумотларга кўра, фожиа натижасида 21 нафар инсон ҳалок бўлган, яна 47 киши турли даражада жароҳат олган. Қурбонлар орасида 15 нафардан ортиқ чет эл фуқаролари ҳам борлиги айтилмоқда.

Дастлабки тахминларга кўра, ёнғин меҳмонхонанинг ресторанида электр плитасини ёқиш жараёнида келиб чиққан. Олов қисқа фурсатда бутун бинога тарқалган ва айниқса, меҳмонлар ухлаб ётган вақтда юз бергани вазиятни янада оғирлаштирган.

Ҳодиса жойига зудлик билан ўт ўчириш хизматлари етиб келган. Ёнғинни бартараф этишга 8 та ўт ўчириш техникаси жалб қилинган ва узоқ вақтлик ҳаракатлардан сўнг олов тўлиқ ўчирилган.

Мазкур воқеа юзасидан тегишли органлар томонидан тергов ишлари олиб борилмоқда. Нарендра Моди ҳалок бўлганлар оилаларига ҳамдардлик билдириб, жабрланганларга моддий ёрдам ва товон пули ажратилишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди