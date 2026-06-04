Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)
Немис мусиқачиси Виви Вассилева саҳнада томошабинларни ҳайратда қолдирадиган ноодатий чиқиш намойиш этмоқда. У симфоник оркестр қаршисида туриб, оддий пластик бутилкаларни мусиқий асбобга айлантирган ҳолда бетакрор оҳанглар ижро этади.
Мазкур лойиҳа бастакор Грегор Майрҳофер томонидан яратилган бўлиб, “Recycling Concerto” номини олган. Асар замонавий дунёдаги энг долзарб муаммолардан бири — сайёрамизнинг пластик чиқиндилар билан ифлосланишига эътибор қаратади. Шу орқали мусиқа нафақат санъат, балки экологик хабардорлик воситасига ҳам айланмоқда.
Виви Вассилева чиқишлари давомида пластик бутилкаларнинг ичидаги ҳаво босимини аниқ ноталарга мослаб созлайди. Уларни турли усулда уриш орқали эса ғайриоддий, аммо жуда уйғун ва жарангдор товушлар ҳосил қилади. Натижада томошабинлар оддий чиқиндидан қандай қилиб санъат асари яратилишини ўз кўзлари билан кўришади.
Ушбу лойиҳа санъат ва экология уйғунлигининг ёрқин намунаси бўлиб, томошабинларни нафақат ҳайратга солади, балки атроф-муҳитга бўлган муносабатини ҳам ўзгартиришга ундайди.
…