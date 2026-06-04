Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)

·0·Дунё
Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)

Немис мусиқачиси Виви Вассилева саҳнада томошабинларни ҳайратда қолдирадиган ноодатий чиқиш намойиш этмоқда. У симфоник оркестр қаршисида туриб, оддий пластик бутилкаларни мусиқий асбобга айлантирган ҳолда бетакрор оҳанглар ижро этади.

Мазкур лойиҳа бастакор Грегор Майрҳофер томонидан яратилган бўлиб, “Recycling Concerto” номини олган. Асар замонавий дунёдаги энг долзарб муаммолардан бири — сайёрамизнинг пластик чиқиндилар билан ифлосланишига эътибор қаратади. Шу орқали мусиқа нафақат санъат, балки экологик хабардорлик воситасига ҳам айланмоқда.

Виви Вассилева чиқишлари давомида пластик бутилкаларнинг ичидаги ҳаво босимини аниқ ноталарга мослаб созлайди. Уларни турли усулда уриш орқали эса ғайриоддий, аммо жуда уйғун ва жарангдор товушлар ҳосил қилади. Натижада томошабинлар оддий чиқиндидан қандай қилиб санъат асари яратилишини ўз кўзлари билан кўришади.

Ушбу лойиҳа санъат ва экология уйғунлигининг ёрқин намунаси бўлиб, томошабинларни нафақат ҳайратга солади, балки атроф-муҳитга бўлган муносабатини ҳам ўзгартиришга ундайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олиндиКеча, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди