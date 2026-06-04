Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкин

·176·Дунё
Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкин
Аудио версияси

Экватор атрофидаги Тинч океани сувларининг исиши ва Марказий Осиёдаги об-ҳаво ўртасида қандай боғлиқлик бўлиши мумкин? Бир қарашда бу икки ҳудуд бир-биридан жуда узоқ ва алоқасиздек туюлади. Аммо 2026 йил ёзида ушбу табиий жараёнлар ўзаро таъсир қилиши эҳтимоли айтилмоқда.

БМТнинг Бутунжаҳон метеорология ташкилоти яқин ойларда сайёрамизда кучли иқлимий силжиш — Эл Нино аномалияси фаоллашиши мумкинлигини прогноз қилди. Мутахассисларга кўра, бу ҳодиса глобал об-ҳаво тизимларига таъсир кўрсатиб, айрим минтақаларда ҳарорат, намлик ва ёғингарчилик миқдорини кескин ўзгартириши мумкин.

Инсон фаолияти билан боғлиқ антропоген омиллар туфайли атмосфера ва гидросфера аллақачон юқори даражада исиб кетган. Шунинг учун Эл Нино каби табиий иқлимий ҳодисалар янада кучлироқ оқибатларга олиб келиши мумкин. Жорий ёзда Марказий Осиё минтақаси ҳам шундай таъсир доирасига тушиши эҳтимоли бор.

Proгнозларга кўра, Марказий Осиё АҚШ жануби билан бир қаторда кучли ва вайронкор ёмғирлар кузатилиши мумкин бўлган асосий ҳудудлардан бири сифатида тилга олинмоқда. Бу эса сел, сув тошқини, қишлоқ хўжалигига зарар ва транспорт инфратузилмасида муаммолар хавфини ошириши мумкин.

Океан ортида бошланган табиий жараён қандай қилиб минтақамиз иқлимий мувозанатига таъсир қилиши мумкин? Асосий савол шунда: глобал иқлим тизимидаги бир ўзгариш бошқа минтақаларда ҳам занжирли реакцияни юзага келтиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкин – Zamin.uz, 04.06.2026