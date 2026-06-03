Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда

·84·Дунё
Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Аудио версияси

Ижтимоий тармоқларда тарқалган навбатдаги видео миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Унда она фил боласини мулойимлик билан олдинга ундаб, уни бошқа бир катта фил олдига саломлашиш учун юбораётгани акс этган.

Видеодаги ҳолат кўпчиликка инсонлар орасидаги одоб-ахлоқ ва тарбия анъаналарини эслатди. Айрим фойдаланувчилар ҳазил тариқасида фил болалари ҳам онасининг дугоналари билан кўришиб юришга мажбур эканини ёзмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ҳолат тасодифий эмас. Филлар пода ичидаги ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш ва ўзаро ишончни шакллантириш учун ёш авлодни болаликдан катта филлар билан мулоқот қилишга ўргатади.

Олимлар филлар дунёдаги энг ижтимоий ва ақлли ҳайвонлардан бири эканини таъкидлайди. Улар оила аъзоларини танийди, бир-бирига ғамхўрлик қилади ва мураккаб ҳиссиётларни намоён эта олади. Шу сабабли бундай "саломлашиш маросимлари" пода ичидаги бирдамликни сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда – Zamin.uz, 03.06.2026