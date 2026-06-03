Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?
Бугунги кунда дунё ҳамжамияти ва оммавий ахборот воситалари эътибори кутилмаган воқеаларга қаратилмоқда. Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида юз берган сўнгги ҳодисалар ва уларнинг маҳаллий ОАВларда ёритилиши халқаро таҳлилчиларнинг диққат марказида турибди. Хусусан, мамлакатнинг энг йирик марказий телеканалларида ушбу мавзунинг тақдим этилиши ўзига хос равишда амалга оширилди.
Россиянинг етакчи давлат ОАВлари, жумладан, "Россия 1", "Первый канал" (Биринчи канал) ва "НТВ" телекомпаниялари ўзларининг эрталабки ҳамда кундузги янгиликлар дастурларида Санкт-Петербург атрофида юз берган учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ҳужуми ҳақидаги хабарларни четлаб ўтишни маъқул кўришди.
Эрталаб соат 08:00 дан кундузги 15:00 га қадар эфирга узатилган асосий ахборот дастурларида бутунлай бошқа воқеалар кун тартибига чиқарилди. Хусусан, қуйидаги мавзулар янгиликлар лентасининг марказидан жой олди:
Нуфузли Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ) доирасидаги учрашувлар;
Енакиево аҳоли пунктида йўловчи ташувчи автобусга уюштирилган ҳужум тафсилотлари;
Яқин Шарқ минтақасида давом этаётган шиддатли ҳарбий тўқнашувлар.
Санкт-Петербургда нималар содир бўлди? Томонларнинг баёнотлари
Мазкур ҳужум юзасидан Украина ҳамда Россия расмийлари томонидан турлича маълумотлар ва даъволар илгари сурилмоқда. Жумладан, Украина президенти Владимир Зеленский ўз баёнотида нишон сифатида "Санкт-Петербург нефть терминали" танлангани ва унга зарба берилганини таъкидлади. Шунингдек, Украина Қуролли кучлари вакиллари Кронштадт ҳудудида жойлашган ва жорий таъмирлаш ишлари олиб борилаётган "Бойкий" ҳарбий корвети (кемаси) ёниб кетгани ҳақидаги даъволарни тарқатмоқда.
Расмий муносабат: Санкт-Петербург шаҳри губернатори берган расмий маълумотларга кўра, дронлар ҳужуми Кронштадт, Киров ҳамда Красносельский туманларидаги инфратузилма объектларига қаратилган. Мазкур ҳодиса оқибатида тўрт нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган ва бир нечта бино ҳамда иншоотларга шикаст етган. Бироқ, Россия расмий доиралари маҳаллий нефть терминалига зарар етказилгани ҳақидаги хабарларни тасдиқлагани йўқ.
Жаҳон саҳнасидаги энг сўнгги геосиёсий ўзгаришлар, халқаро майдондаги муҳим воқеалар ва куннинг энг шов-шувли янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…