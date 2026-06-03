Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?

·54·Дунё
Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?
Аудио версияси

Бугунги кунда дунё ҳамжамияти ва оммавий ахборот воситалари эътибори кутилмаган воқеаларга қаратилмоқда. Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида юз берган сўнгги ҳодисалар ва уларнинг маҳаллий ОАВларда ёритилиши халқаро таҳлилчиларнинг диққат марказида турибди. Хусусан, мамлакатнинг энг йирик марказий телеканалларида ушбу мавзунинг тақдим этилиши ўзига хос равишда амалга оширилди.

Россиянинг етакчи давлат ОАВлари, жумладан, "Россия 1", "Первый канал" (Биринчи канал) ва "НТВ" телекомпаниялари ўзларининг эрталабки ҳамда кундузги янгиликлар дастурларида Санкт-Петербург атрофида юз берган учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ҳужуми ҳақидаги хабарларни четлаб ўтишни маъқул кўришди.

Эрталаб соат 08:00 дан кундузги 15:00 га қадар эфирга узатилган асосий ахборот дастурларида бутунлай бошқа воқеалар кун тартибига чиқарилди. Хусусан, қуйидаги мавзулар янгиликлар лентасининг марказидан жой олди:

  • Нуфузли Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ) доирасидаги учрашувлар;

  • Енакиево аҳоли пунктида йўловчи ташувчи автобусга уюштирилган ҳужум тафсилотлари;

  • Яқин Шарқ минтақасида давом этаётган шиддатли ҳарбий тўқнашувлар.

Санкт-Петербургда нималар содир бўлди? Томонларнинг баёнотлари

Мазкур ҳужум юзасидан Украина ҳамда Россия расмийлари томонидан турлича маълумотлар ва даъволар илгари сурилмоқда. Жумладан, Украина президенти Владимир Зеленский ўз баёнотида нишон сифатида "Санкт-Петербург нефть терминали" танлангани ва унга зарба берилганини таъкидлади. Шунингдек, Украина Қуролли кучлари вакиллари Кронштадт ҳудудида жойлашган ва жорий таъмирлаш ишлари олиб борилаётган "Бойкий" ҳарбий корвети (кемаси) ёниб кетгани ҳақидаги даъволарни тарқатмоқда.

Расмий муносабат: Санкт-Петербург шаҳри губернатори берган расмий маълумотларга кўра, дронлар ҳужуми Кронштадт, Киров ҳамда Красносельский туманларидаги инфратузилма объектларига қаратилган. Мазкур ҳодиса оқибатида тўрт нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган ва бир нечта бино ҳамда иншоотларга шикаст етган. Бироқ, Россия расмий доиралари маҳаллий нефть терминалига зарар етказилгани ҳақидаги хабарларни тасдиқлагани йўқ.

Жаҳон саҳнасидаги энг сўнгги геосиёсий ўзгаришлар, халқаро майдондаги муҳим воқеалар ва куннинг энг шов-шувли янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди