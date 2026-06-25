Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Япониянинг шимолий ҳудудларида содир бўлган кучли ер силкиниши аҳоли ўртасида хавотир уйғотди. Мамлакат метеорология хизмати маълумотига кўра, зилзила магнитудаси 7,2 баллни ташкил этган.
Табиий офат оқибатида камида 10 нафар фуқаро турли даражада жароҳат олган. Маҳаллий қутқарув ва тиббий хизматлар жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатмоқда.
Мутахассислар дастлаб магнитудани пастроқ баҳолаган бўлса-да, кейинчалик аниқлаштирилган маълумотларга кўра, зилзила кучи 7,2 балл экани тасдиқланган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…