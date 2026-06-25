Бразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмди
Бразилиянинг Санта-Катарина штатида сайёҳларни олиб кетаётган ҳаво шарида даҳшатли фожиа юз берди. Ичида 21 киши бўлган ҳаво шари парвоз вақтида ёниб кетиб, ерга қулаган.
Ҳодиса оқибатида 8 нафар йўловчи ҳалок бўлган. Яна 13 киши, жумладан ҳаво шарини бошқарган учувчи омон қолган. Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, ҳодисадан сўнг барча йўловчилар аниқланган ва бедарак йўқолганлар йўқ.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин ҳаво шари савати ичида бошланган. Учувчининг айтишича, у фавқулодда қўнишни амалга оширишга уринган ва ерга яқинлашгач, йўловчиларга имкон қадар тезроқ сакрашни буюрган.
Фожиа тиббиёт маркази яқинида содир бўлгани сабабли қутқарув ва тиббий хизматлар воқеа жойига тез етиб келган. Ҳозирда мутахассислар ҳалокатнинг аниқ сабабларини аниқлаш мақсадида кенг қамровли текширув олиб бормоқда.
…