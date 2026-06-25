АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошланди

·0·Дунё
АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошланди

Бунга қаҳвахона ходимларининг Исроилни қўллаб-қувватловчи сиёсатчига хизмат кўрсатишни рад этгани сабаб бўлган.

АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси аъзоси Дан Голдман қизи билан Бруклиндаги Poetica Coffee қаҳвахонасига ташриф буюрган. Шундан сўнг муассаса ижтимоий тармоқларда конгрессменни танқид қилувчи пост эълон қилган.

Унда қаҳвахона ирқчилар, фашистлар, гомофоблар ва геноцидни қўллаб-қувватловчи шахсларга хизмат кўрсатмаслигини билдирган. Шунингдек, муассаса Голдман қаҳва учун тўлаган 9,82 долларни қайтариб берганини маълум қилган.

Конгрессменнинг суратини ҳам ўз ичига олган пост ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Голдманнинг таъкидлашича, мазкур воқеа фуқаролик ҳуқуқлари бўйича федерал тергов ўтказишни талаб қилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Бугун, 19:06Шимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлдиШимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлдиБугун, 19:03Бразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 18:43Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБеш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБугун, 17:53Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Бугун, 16:35Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиЭбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиБугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда