АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бунга қаҳвахона ходимларининг Исроилни қўллаб-қувватловчи сиёсатчига хизмат кўрсатишни рад этгани сабаб бўлган.
АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси аъзоси Дан Голдман қизи билан Бруклиндаги Poetica Coffee қаҳвахонасига ташриф буюрган. Шундан сўнг муассаса ижтимоий тармоқларда конгрессменни танқид қилувчи пост эълон қилган.
Унда қаҳвахона ирқчилар, фашистлар, гомофоблар ва геноцидни қўллаб-қувватловчи шахсларга хизмат кўрсатмаслигини билдирган. Шунингдек, муассаса Голдман қаҳва учун тўлаган 9,82 долларни қайтариб берганини маълум қилган.
Конгрессменнинг суратини ҳам ўз ичига олган пост ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Голдманнинг таъкидлашича, мазкур воқеа фуқаролик ҳуқуқлари бўйича федерал тергов ўтказишни талаб қилмайди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…