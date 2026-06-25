Шимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлди

·0·Дунё
Шимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлди

Шимолий Корея армияси сафидаги бир ҳарбий Жанубий Корея ҳудудига ўтишга муваффақ бўлди. Ҳодиса Корея яриморолининг марказий қисмидаги чегара ҳудудида содир бўлган.

Yonhap агентлиги тарқатган хабарга кўра, Жанубий Корея ҳарбийлари 23 июн куни кечаси бир нафар шимолий кореялик аскарни аниқлаб, назорат остига олган.

Расмий баёнотда айтилишича, ҳарбий хизматчи марказий фронт яқинида қўлга олинган ва айни пайтда ваколатли идоралар ҳодисанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.

Дастлабки маълумотларга қараганда, аскар Жанубий Кореядан бошпана олиш ниятида чегарани кесиб ўтган. Унинг қочиш йўли ва бу жараён қандай кечгани ҳозирча ошкор қилинмаган.

Маълумки, Шимолий ва Жанубий Корея ўртасидаги чегара дунёдаги энг кучли қўриқланадиган ҳудудлардан бири саналади. Икки давлат орасида демилитаризация қилинган зона мавжуд бўлиб, унинг ҳар икки томонида қўшимча хавфсизлик чоралари ва буфер ҳудудлар жойлашган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар камдан-кам учрайди. Шу сабабли ушбу воқеа Корея яриморолида яна бир бор жамоатчилик ва халқаро ҳамжамият эътиборини тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБразилияда ҳаво шари ҳалокати: 8 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 18:43Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБеш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетдиБугун, 17:53Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Бугун, 16:35Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиЭбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиБугун, 16:04Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлдиЛондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлдиБугун, 16:00 Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олди Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда