Шимолий кореялик ҳарбий Жанубий Кореяга қочиб ўтишга муваффақ бўлди
Шимолий Корея армияси сафидаги бир ҳарбий Жанубий Корея ҳудудига ўтишга муваффақ бўлди. Ҳодиса Корея яриморолининг марказий қисмидаги чегара ҳудудида содир бўлган.
Yonhap агентлиги тарқатган хабарга кўра, Жанубий Корея ҳарбийлари 23 июн куни кечаси бир нафар шимолий кореялик аскарни аниқлаб, назорат остига олган.
Расмий баёнотда айтилишича, ҳарбий хизматчи марказий фронт яқинида қўлга олинган ва айни пайтда ваколатли идоралар ҳодисанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.
Дастлабки маълумотларга қараганда, аскар Жанубий Кореядан бошпана олиш ниятида чегарани кесиб ўтган. Унинг қочиш йўли ва бу жараён қандай кечгани ҳозирча ошкор қилинмаган.
Маълумки, Шимолий ва Жанубий Корея ўртасидаги чегара дунёдаги энг кучли қўриқланадиган ҳудудлардан бири саналади. Икки давлат орасида демилитаризация қилинган зона мавжуд бўлиб, унинг ҳар икки томонида қўшимча хавфсизлик чоралари ва буфер ҳудудлар жойлашган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар камдан-кам учрайди. Шу сабабли ушбу воқеа Корея яриморолида яна бир бор жамоатчилик ва халқаро ҳамжамият эътиборини тортди.
…